Dolly Parton : son incroyable prestation en pom-pom girl (vidéo)

Alors que son nouvel album «Rockstar» vient de sortir, Dolly Parton a signé une prestation très remarquée lors d’un match de NFL pour Thanksgiving. A 77 ans, la chanteuse est apparue en pom-pom girl.

Si certaines personnes de son âge sont déjà à la maison de retraite, Dolly Parton, elle, a encore de l’énergie à revendre. Et la star de la country l’a prouvé à l’occasion de Thanksgiving. Jeudi 23 novembre, elle est montée sur scène au sein du stade AT&T d'Arlington, au Texas, à la mi-temps d’un match qui opposait les Cowboys de Dallas aux Commanders de Washington.

I’m going to need Dolly to stop trying to walk back and forth in these heels and holding on for dear life. #DollyParton #DallasCowboys pic.twitter.com/Ls6GeLUHfb

— SincerelyB Blogging - #ThisMyNitch (@SincerelyBlogg) November 23, 2023