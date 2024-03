Scream 7 : Neve Campbell rejoint officiellement le casting du prochain volet de la saga

C’est sur Instagram que Neve Campbell a confirmé son retour dans le rôle de Sydney Prescott, dans le septième volet de la saga horrifique «Scream», dont la réalisation sera assurée par Kevin Williamson, qui avait signé le scénario du premier film sorti en 1996.

Un retour attendu. Après la décision de la production de se séparer de Melissa Barrera en novembre dernier, en raison de ses prises de position à propos du conflit entre Israël et la Palestine, suivi des départs de Jenna Ortega et du réalisateur Christopher Landon, «Scream 7» va pouvoir compter sur le retour de Neve Campbell au générique. La comédienne de 50 ans, qui n’avait pas participé au sixième film en raison d’un désaccord salarial, a annoncé la bonne nouvelle via son compte Instagram.

«Sydney Prescott est de retour !!! Cela a toujours été un plaisir et un honneur d’incarner Sydney dans les films ‘Scream’. Mon appréciation pour ces films et ce qu’ils représentent pour moi n’a jamais faibli. Je suis très heureuse et fière de vous dire que l’on m’a demandé, de la manière la plus respectueuse qui soit, de reprendre le rôle de Sydney à l’écran, et je ne pourrais être plus ravie», peut-on lire.

Mieux encore, les fans ont appris dans la foulée que Kevin Williamson, le scénariste à l’origine de la saga en 1996, a donné son accord pour devenir le réalisateur de «Scream 7». Il est l’auteur du scénario du premier, du second, et du quatrième volet de la saga. Il était également producteur des deux derniers films. Une nouvelle confirmée, là encore, sur Instagram.

«Cela fait quasiment 30 ans que j’ai écrit mon premier scénario, ‘Scream’, qui a été mis en scène par Wes Craven. Je n’aurais jamais pu prédire ce que cela allait devenir. Ou que j’allais me retrouver à réaliser le septième volet de la franchise. Je déborde de gratitude et d’excitation, et je suis impatient de faire ce voyage avec Neve et toute la famille ‘Scream’ alors que nous préparons le retour de Sydney Prescott dans le prochain chapitre de la saga. Merci à tous les fans de ‘Scream’», a-t-il écrit.

Patrick Dempsey à l’écran ?

Pour le moment, aucune information concernant l’intrigue de «Scream 7» n’a été dévoilée, si ce n’est que Sydney Prescott sera à nouveau au centre de l’histoire. Aussi, les fans se demandent si le retour de Neve Campbell à l’écran ne sera pas suivi de celui de Patrick Dempsey, qui incarnait le détective Mark Kincaid dans «Scream 3». Le cinquième volet sorti en 2022 avait permis de révéler que Sydney Prescott s’était mariée avec ce dernier. Ce qui laisse la possibilité de le voir revenir dans le septième volet.

À l’heure actuelle, aucune date de sortie n’est connue. Neve Campbell est, pour le moment, la seule tête d’affiche connue au casting de «Scream 7». On ignore si certains des personnages secondaires des précédents volets seront de retour à l’écran, notamment Hayden Panettiere et/ou Courteney Cox. Le scénario sera rédigé par Guy Busick, qui avait travaillé avec les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett sur «Scream» (2022) et «Scream 6».