James Bond : le rôle de l'agent 007 a-t-il vraiment été proposé à Aaron Taylor-Johnson ?

Un article publié par le site britannique The Sun affirme qu’Aaron Taylor-Johnson se serait vu proposer officiellement le rôle de James Bond, et que la signature du contrat était imminente. Une information démentie par le site américain E! News.

La machine s’emballe. Selon le site britannique The Sun, Aaron Taylor-Johnson est assuré de devenir le prochain James Bond à l’écran, et d’enfiler le costume de l’agent 007 laissé vacant par Daniel Craig. Une source affirme que l’acteur s’est vu officiellement offrir le rôle par EON productions, et qu’il était sur le point de signer son contrat dans «les jours qui viennent». Mieux encore, le tournage du prochain volet, retardé par la grève à Hollywood, serait prévu pour débuter dans le courant de l’année 2024.

Cette annonce a toutefois été tempérée dans les heures qui ont suivi, d’abord par le site américain E! News, qui précise qu’aucune proposition formelle n’a été faite au comédien par la production… pour le moment. Une information confirmée par un autre site américain, Entertainment Weekly, ainsi que par la BBC, dont une source au sein de la société EON productions affirme qu’il n’y a «aucune vérité dans ces rumeurs».

Un nom qui revient sans cesse

En août dernier, Aaron Taylor-Johnson – qui figure en bonne place sur la liste des acteurs pressentis pour le rôle de James Bond – s’était montré évasif sur les négociations en cours. «Ce n’est pas à moi de dire quoique ce soit. Je me concentre sur les choses que je contrôle. Ce qui est en face de moi», avait-il confié au site Esquire.

Aaron Taylor-Johnson est clairement l’acteur dont le nom ne cesse de revenir en boucle pour incarner James Bond depuis, au moins, septembre 2022, où la rumeur voulait qu’il ait déjà passé une audition pour le rôle. Quelques semaines plus tard, le site américain Puck News confirmait la rencontre du comédien avec Barbara Broccoli, la coproductrice en charge de la saga James Bond, et les tests devant la caméra effectués ce jour-là. Dont la célèbre scène d'introduction dans le canon du pistolet.

Il va falloir faire preuve d’un peu plus de patience avant d’être certain que l’acteur a bien été choisi devant les autres prétendants au rôle : Taron Egerton, Regé-Jean Page, Tom Hardy, Henry Cavill, Tom Hiddleston, Paul Mescal, ou encore Lucien Laviscount. À noter que le prochain James Bond, annoncé comme «une réinvention» du personnage par la production, sera le 26e volet de la saga, depuis le premier film sorti en 1962 («James Bond 007 contre Dr No», avec Sean Connery).