«The Dark Knight : Le Chevalier noir» : on sait pourquoi Heath Ledger léchait ses lèvres aussi souvent

En 2008, Heath Ledger offrait une performance d’anthologie dans la peau du Joker dans «The Dark Knight : Le Chevalier noir». Mais pourquoi se léchait-il tout le temps les lèvres ?

Une interprétation inoubliable. La performance d’Heath Ledger en Joker dans «The Dark Knight : Le Chevalier noir», réalisé en 2008 par Christopher Nolan, est la raison pour laquelle Timothée Chalamet est devenu acteur. Le comédien décédé quelques mois avant la sortie du film d’une overdose médicamenteuse à l’âge de 28 ans avait pourtant été la cible des critiques au moment où il s’était vu attribuer le rôle, les fans ayant été nombreux à s’indigner du choix du réalisateur de lui confier ce personnage.

Un toc étrange

Soucieux de se distinguer de ses prédécesseurs, Heath Ledger avait longuement étudié la psychologie du Joker et ses motivations, ce qui avait eu un impact négatif sur sa santé mentale, comme l'a rappelé le site britannique Faroutmagazine en novembre 2022. Il avait ainsi confié s’être enfermé pendant un mois dans une chambre d’hôtel à Londres pour travailler sur la voix, le rire, et les mimiques du personnage qu’il décrivait comme «un sociopathe absolu, un clown tueur de masse et de sang-froid». Et la manie du Joker de se lécher les lèvres comme un lézard fou pendant ses tirades est probablement un des détails les plus marquants de cette performance à l’écran.

Dans le documentaire «I Am Heath Ledger» sorti en 2017, on apprenait que cette manie de se lécher les lèvres, quasiment devenue un toc au fil du temps, était liée à son maquillage et notamment aux prothèses qu'il devait porter pour simuler ses cicatrices au visage. Celles-ci n’arrêtaient pas de se détacher pendant le tournage, et il avait pris l’habitude de se lécher les lèvres pour vérifier qu’elles étaient bien en place. Au point qu’il a par intégrer cette manie étrange dans son interprétation du personnage, participant ainsi à lui donner un côté encore plus dérangeant.