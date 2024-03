«Thunderbolts» : Florence Pugh dévoile les coulisses du prochain Marvel

L'actrice britannique Florence Pugh a partagé sur son compte Instagram une vidéo des coulisses du tournage du futur film Marvel. Elle y jouera Yelena Belova, une tueuse à gage déjà vue dans «Black Widow».

Les coulisses du dernier Marvel se dévoilent ! Sur son compte Instagram, l'actrice Florence Pugh a publié une longue vidéo sur les dessous du tournage de «Thunderbolts». «Je suis en ce moment à Atlanta pour tourner un film dont je ne suis pas vraiment censée parler», commence-t-elle dans une vidéo teintée d'humour. «Mais je peux vous montrer des choses, sournoisement, tant que vous n'en parlez à personne», poursuit-elle.

Pendant près de deux minutes, on peut suivre ses déambulations dans les immenses studios d'Atlanta. Elle finit même par surprendre Jake Schreier en plein travail alors qu'il regarde une scène en cours de tournage. On peut également voir un aperçu de la tenue qu'elle portera dans «Thunderbolts». Elle y tiendra le rôle principal et en la personne de Yelena Belova, une tueuse à gage extrêmement dangereuse déjà vue dans «Black Widow», sorti en 2021.

«Thunderbolts» est pensé comme une réponse des studios Marvel à «The Suicide Squad», une comédie sombre qui regroupait plusieurs vilains de l'univers DC Comics. En plus de Yelena Belova, la nouvelle Black Widow, on retrouvera Red Guardian (David Harbour), le Soldat de l'Hiver James «Bucky» Barnes (Sebastian Stan) ou encore John Walker alias U.S. Agent (Wyatt Russell). Le film devrait sortir le 30 avril 2025 au cinéma.