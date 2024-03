Anouchka Delon poursuit ses frères en justice pour atteinte à la vie privée

Anouchka Delon attaque ses frères, Alain-Fabien et Anthony Delon, en justice pour atteinte à la vie privée. Le procès se tiendra en avril 2025 et fait suite à la diffusion par son frère Alain-Fabien d’une conversation entre son père et elle-même, enregistrée à son insu.

La guerre fratricide du clan Delon se poursuit et va se régler devant les tribunaux. Anouchka Delon, 33 ans, a décidé d’intenter un procès à ses deux frères Alain-Fabien, 30 ans, et Anthony Delon, 59 ans, pour atteinte à la vie privée. Le tribunal de Paris a décidé ce vendredi que le procès se tiendra en avril 2025, a rapporté l’AFP.

Un enregistrement pris à son insu au cœur du procès

Ces poursuites font suite à l’enregistrement vendredi 5 janvier dernier, puis à la diffusion par son petit frère Alain-Fabien, le dimanche 7 janvier sur Instagram, d’une conversation entre Alain Delon et Anouchka Delon, enregistrée l’insu de la fille du Guépard.

Les deux fils de l'acteur de 88 ans seront jugés sur citation directe pour «utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui».

Dans cet enregistrement, mis en boîte après la première interview d'Anouchka au journal de 20H de TF1 dimanche 7 janvier dernier, on peut entendre la jeune femme échanger avec son père, lui demandant d’intervenir pour calmer le conflit entre la fratrie Delon. «Il va peut-être falloir dire un truc papa. Moi, on est train de m’enterrer, et toi de te prendre pour un débile», dit-elle. «À la télé, toute la journée, on me défonce», explique la comédienne. «[On dit] que je te manipule, que t'es gâteux, qu'Anthony va te mettre sous tutelle», poursuit-elle entre autres.

Pour rappel, depuis le mois de janvier, les enfants Delon se livrent une guerre fratricide autour de la santé de leur père. Les deux fils de l'acteur de légende assurent que leur sœur leur aurait caché des informations et accuse Anouchka Delon d'avoir voulu ramener Alain Delon en Suisse pour des raisons qui seraient en réalité fiscales, afin de ne pas payer de taxes sur l'héritage. Ce que dément Anouchka Delon, expliquant avoir voulu soigner son père en Suisse.

Depuis le 29 janvier dernier, Alain Delon est placé sous sauvegarde de justice. Ce dispositif mis en place par un juge des contentieux de la protection, ex-juge des tutelles, prévoit qu’un mandataire assite désormais l’acteur dans certaines prises de décisions.