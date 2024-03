«Et plus si affinités» : que vaut la comédie primée au festival de l'Alpe d'Huez qui sort au cinéma ce mercredi ?

En salles ce mercredi, la comédie «Et plus si affinités» passe le couple au vitriol grâce à une mise en scène efficace et des acteurs convaincants. L'alliance parfaite entre humour et émotion.

Elle a triomphé à la 27e édition du Festival de l’Alpe d’Huez en janvier dernier, en décrochant pas moins de quatre prix. Ce mercredi 3 avril, la comédie «Et plus si affinités» signée Olivier Ducray et Wilfried Méance, à qui l’on doit «Jumeaux mais pas trop», débarque au cinéma avec pour thème la sexualité et l’usure du couple.

Isabelle Carré et Bernard Campan y incarnent Sophie et Xavier, ensemble depuis vingt-cinq ans et usés par une vie qui manque cruellement de passion et de piquant. A l’approche de la cinquantaine, elle est une bourgeoise coincée et frustrée pour qui l’orgasme se résume à la réalisation d’un agneau de sept heures. Lui est un musicien aigri à l’humour cynique, qui tente d’échapper à un état dépressif chronique en sortant son chien huit fois par jour… au grand dam de ce dernier.

Un huis clos hilarant oÙ chacun perd son calme

En invitant leurs voisins à dîner chez eux, Sophie et Xavier voient leur existence routinière et fade soudainement exploser. Face à ces libertins aux mœurs débridées, joués par Julia Faure et Pablo Pauly, ils perdent totalement pied. Comme dans une thérapie de couple, ils doivent, contre toute attente, se mettre à nu, dans tous les sens du terme. Cela donne lieu à des situations drôles et cocasses, qui ne manquent tout de même pas d’émotion.

Ce remake du film espagnol «Sentimental» tourné en huis clos à la manière du «Prénom» et qui s’appuie sur les ressorts du vaudeville, offre une jolie partition au duo Carré-Campan, en symbiose et totalement crédible. Les acteurs qui se connaissent bien pour avoir tourné «Se souvenir des belles choses» (2002) et «La dégustation» (2022), semblent prendre un malin plaisir à s’envoyer des piques comme dans une folle partie de ping-pong. Une mise en scène rythmée, des rebondissements inattendus, des répliques ciselées et un final touchant qui rend hommage à l’amour avec un grand A, voilà le secret de la réussite de ce long-métrage.