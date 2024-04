Kurt Cobain : quels sont les 6 commandements retrouvés dans les carnets du chanteur de Nirvana ?

Pendant une grande partie de sa vie, Kurt Cobain, décédé il y a exactement trente ans, le 5 avril 1994, a noirci les pages d'une vingtaine de carnets. On y trouve ses pensées, ses chansons, ses dessins et même les six commandements qui lui tenaient lieu de préceptes de vie.

C'est un témoignage précieux. Tout au long de sa vie, Kurt Cobain a tenu un journal intime. Il y a griffonné ses inspirations, des dessins, des notes. Au total, près de vingt carnets ont été retrouvés après son suicide, survenu il y a tout juste trente ans, le 5 avril 1994. Parmi tous ses écrits, certains se démarquent, comme cette liste de six commandements que l'ancien leader de Nirvana semblait vouloir suivre.

Sur une de ces pages, Kurt Cobain a griffonné ses pensées les plus profondes. «J'ai perdu la tête plusieurs fois, et mon portefeuille encore plus», a-t-il écrit, avant d'établir une liste de six commandements à suivre :

«Dans les termes les plus simples :



1 Ne viole pas



2 N'aie pas de préjugé



3 Ne soit pas sexiste



4 Aime tes enfants



5 Aime ton prochain



6 Aime toi



Ne laisse pas tes opinions obstruer la liste susmentionnée».



Un témoignage exceptionnel qui permet de mieux cerner les tourments qui agitaient Kurt Cobain, et les valeurs qu'il souhaitait porter.

Pour rappel, le chanteur et guitariste américain, est le cofondateur du groupe Nirvana avec le bassiste Krist Novoselic en 1987. Depuis son suicide à l'âge de 27 ans, cette figure du rock fait l'objet d'un véritable culte de la part de ses fans.