Kurt Cobain : que devient sa fille Frances Bean ?

Fruit des amours de Kurt Cobain et Courtney Love, Frances Bean n’avait pas encore deux ans quand son père a mis fin à ses jours d’une balle dans la tête, il y a trente ans, le 5 avril 1994. Elle est aujourd’hui une femme mariée et épanouie de 31 ans, vivant à Los Angeles.

Une vie sur courant alternatif. Née le 18 août 1992 à Los Angeles, Frances Bean Cobain était encore un bébé quand son père, Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana, a mis fin à ses jours le 5 avril 1994, dans sa demeure de Seattle. La jeune femme a été élevée par sa mère, avec laquelle les tensions n’ont cessé de se faire sentir à mesure qu’elle grandissait, en raison des multiples addictions de Courtney Love.

Frances Bean demandera officiellement son émancipation à 17 ans, et un an plus tard, elle héritera de 37% de la fortune de son père. Elle se voit également confier la gestion des droits à l’image de son père. Selon plusieurs sites américains, elle toucherait une rente – composée en majeure partie de royalties, et de dividendes – estimée entre 85.000 et 95.000 dollars par mois.

Artiste visuelle, elle avait annoncé en 2010 être en couple avec Isaiah Silva, le leader du groupe The Rambles. Leurs fiançailles seront célébrées un an plus tard, suivi d’un mariage organisé dans le plus grand secret. En 2016, le couple se sépare, s’engageant dans une bataille judiciaire qui fera perdre à Frances Bean la guitare mythique de son père, la Martin D-18E, sur laquelle il jouait lors des sessions MTV Unplugged. En octobre dernier, la jeune femme s’est de nouveau mariée, cette fois avec le skatteur professionnel Riley Hawk, fils du célèbre Tony Hawk, avec lequel elle est en couple depuis janvier 2021.