Emilie Dequenne annonce être «en rémission», six mois après avoir révélé son cancer

Six mois après avoir révélé être atteinte d’un «cancer rare», l’actrice césarisée Emilie Dequenne a annoncé être en «rémission complète».

Une bonne nouvelle. Émilie Dequenne, César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2021 pour «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait», a annoncé, ce jeudi 4 avril via son compte Instagram, être en «rémission complète». En octobre dernier, la comédienne de 42 ans avait révélé devoir s’éloigner des plateaux pour soigner un cancer rare.

C’est en publiant une photographie, la montrant à la sortie de l’hôpital Gustave Rousseau, premier centre européen de lutte contre le cancer, que l’actrice a partagé la bonne nouvelle. Remerciant tous ceux qui l’ont soutenue ces derniers mois, elle a précisé qu’elle était toutefois toujours «sous haute surveillance».

«Un moral d’acier»

Si pour l’heure, la star est hors de danger, elle est suivie de près et toujours sous traitement. «La bataille n’est pas terminée. Je suis sous très haute surveillance et en traitement, mais j’ai un moral d’acier. Que dis-je ! Une joie de vivre digne d’une princesse qui parlerait aux oiseaux !», a poursuivi Émilie Dequenne, qui sort de cette période difficile pleine d’optimisme et plus forte que jamais.

«Comme quoi, il faut toujours y croire ! Allez, on ne lâche rien ! Jamais», a conclu l'actrice révélée dans «Rosetta» des frères Dardenne - film qui lui a valu le prix d'interprétation féminine au festival de Cannes en 1999 à seulement 18 ans - adressant ses pensées et «sa force», à «ceux qui affrontent la maladie».

Mi-août dernier, l'actrice, qui devait tourner plusieurs films jusqu'à fin 2023, avait dû mettre tous ses projets à l'arrêt, après avoir subi «une lourde opération en urgence», avait révélé l'actrice en octobre, lors de l'annonce de sa maladie. Elle n'a pas précisé de quel type de cancer elle a souffert.