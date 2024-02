Demi Moore a gardé les pots fabriqués avec Patrick Swayze dans Ghost : «Ils font pitié à regarder»

Dans une récente interview, Demi Moore a révélé qu'elle avait toujours les pots en argile qu'elle avait fabriqués avec Patrick Swayze dans «Ghost», et exprimé la tristesse qu’ils lui inspirent.

Invitée du Drew Barymore show ce mardi, Demi Moore a évoqué ses souvenirs de cinéma, dont ceux qu'elle garde du tournage de «Ghost» avec Patrick Swayze.



Elle a notamment confié avoir conservé les pots en argile qu'elle avait réalisés avec l’acteur, décédé en 2009 d’un cancer du pancréas.

Une des séquences les plus marquantes (et torrides) du film culte de Jerry Zucker sorti en 1990 voyait Demi Moore et Patrick Swayze confectionner des pots sur un tour à poterie.

«J'ai toujours mes petits pots que j'ai fabriqués, qui sont pitoyables. Ils ressemblent aux choses les plus tristes qui soient», a-t-elle dit avec humour.

Demi Moore Reveals She Still Has Clay Pots She Made with Patrick Swayze in Ghost: 'Saddest Looking Things' https://t.co/Twrnzib4kC — People (@people) February 6, 2024

L'actrice a aussi raconté qu’elle avait rencontré pour la première fois Patrick Swayze juste avant de tourner cette scène. «Eh bien, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai rencontré Patrick Swayze c'est de comprendre 'son truc' (autrement dit ce qui faisait de lui un des acteurs les plus sexy d'Hollywood), a-t-elle confié, avant d'ajouter : «Et puis il a enlevé sa chemise et je me suis dit: 'Oh, j'ai compris'.»