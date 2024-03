Bruce Willis : sa famille lui rend une série de touchants hommages pour son anniversaire

Bruce Willis, atteint d'une forme rare de démence, a fêté son 69e anniversaire mardi 19 mars. Sa femme, Emma Heming, ses filles et son ex-épouse, Demi Moore, ont toutes célébré un homme hors pair.

Un déferlement de tendresse. Alors que Bruce Willis a fêté ses 69 ans mardi 19 mars, les femmes de sa vie ont pris la plume pour rendre hommage à l’acteur, père et mari atteint d'une forme rare de démence incurable. A commencer par son épouse Emma Heming. La mannequin de 45 ans, en couple avec l’acteur depuis seize ans, a dévoilé une photographie d’une de leur fille dans les bras de Bruce Willis, «l’endroit» où l’on se sent «le plus sûr au monde», a noté la quadragénaire, saluant un «vrai gentleman avec tant d'amour à donner et à partager».

«Tu es le cadeau qui ne cesse de donner», conclut son épouse, très impliquée auprès de son mari depuis l’annonce de sa maladie et mère de Mabel, bientôt 12 ans, et Evelyn, 9 ans, fruits de son union avec l’acteur.

Une famille au diapason

Ses fille aînées, Rumer Glenn, 35 ans, et Scout LaRue, 32 ans, nées de son mariage avec Demi Moore, ont, elles aussi, rendu un touchant hommage à leur père. «Le papa le plus drôle, le plus tendre, le plus charmant et magique», a souligné sa première fille, Rumer, remerciant l’interprète de «Die Hard» pour sa «générosité, ses idioties et son grand cœur». Un touchant message qu'elle a accompagné d'une foule de photos de famille vintage. «Etre aimé par toi est un tel cadeau. Je t’aime au plus profond de mes os», poursuit la trentenaire, qui en avril 2023 a donné naissance à son premier enfant, permettant à Demi Moore et Bruce Willis, de devenir les heureux grands-parents d'une petite Louetta.

Sa petite sœur Scout LaRue a également pioché dans les souvenirs de famille, chérissant «un homme tendre dont la profondeur de l'amour pour sa famille ne peut que se sentir». «Joyeux anniversaire au Roi. C'est fou comme si peu de choses ont changé, même si tant de choses ont changé», a commenté la seconde fille de la star, en commentaire d’une série de clichés, pris aussi bien récemment que dans les années 1990.

Restée proche de son ex-mari, malgré leur divorce en octobre 2000 après plus de dix ans de vie commune, Demi Moore n’a pas non plus manqué le rendez-vous. «Nous t’aimons», a tendrement noté l’actrice de 61 ans. Une famille, qui face à la maladie de l’acteur, reste plus unie que jamais.

C’est d’ailleurs dans un communiqué commun qu’Emma Heming, Demi Moore et les cinq filles de Bruce Willis - Rumer, Scout LaRue, Tallulah et ses deux cadettes Mabel Ray et Evelyn Penn - avaient annoncé en 2022 que l’interprète du «Cinquième élément», était atteint d'aphasie, avant de révéler début 2023, que l'état de santé de l'acteur s'était dégradé.