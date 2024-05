Après plus d’un mois d’ascension, le youtubeur Inoxtag a atteint le sommet du mont Everest

Le célèbre youtubeur français Inoxtag a relevé son défi de gravir l’Everest ce mardi 21 mai après un mois d’ascension. Un exploit qu’il a promis de dévoiler sous forme de documentaire.

Défi relevé. Le youtubeur aux 7 millions d’abonnés, Inoxtag, a atteint le sommet de l’Everest après un mois d’ascension. Il avait d’ailleurs promis qu’une fois l’exploit accompli, il diffuserait un documentaire gratuit d’ici le mois de septembre. Culminant à 8 848 mètres d’altitude, il a fallu un an de préparation au jeune homme âgé de 22 ans.

Un chemin semé d'embûches

Pour atteindre son objectif, Inoxtag, de son vrai nom, Inès Benazzouz, était accompagné par un alpiniste et un guide de haute montagne, Mathis Dumas. En raison de conditions météorologiques difficiles, l’aventure Inoxtag a duré plus de temps que prévu, puisqu’il devait initialement arriver autour du 5 mai. Il faut environ 7 à 10 semaines pour réaliser cette expédition au sommet de l'Everest, incluant le temps nécessaire pour s’acclimater à l’altitude et aux périodes de repos entre les différents camps. Le youtubeur et son équipe ont dû faire face à des risques d’avalanches, des crevasses glacées et au mal des montagnes.

Un documentaire bientôt disponible

«Je ne reviendrai qu’après avoir atteint mon objectif», avait-il déclaré dans un post Instagram avant le début de son ascension, coupée des réseaux. En bon créateur de contenu, il avait promis d’immortaliser cette ascension dans un documentaire gratuit. Il sera disponible en septembre prochain.