Festival de Cannes 2024 : Artus et l'équipe d'«Un petit truc en plus» ovationnés sur le tapis rouge

L'équipe d'Un p'tit truc en plus, emmenée par son réalisateur Artus, a fait sensation ce mercredi en foulant le tapis rouge.

Une ambiance de feu. Toute l'équipe de la comédie d'Artus «Un p'tit truc en plus» a monté les marches ce mercredi un peu avant 18h, à l'occasion de la projection en avant-première du «Comte de Monte-Cristo», avec Pierre Niney dans le rôle-titre.

Emmenés par Artus, les onze acteurs non professionnels en situation de handicap - Sofiane Ribes, Mayane Sarah El Baze, Arnaud Toupense, Ludovic Boul, Théophile Leroy ou encore Stanislas Carmont pour ne citer qu'eux - ainsi qu'Alice Belaïdi, Clovis Cornillac et Céline Groussard pour les professionnels, ont été largement ovationnés lors de leur passage. Sous les applaudissements, affichant tous un sourire radieux, ils ont remonté le tapis rouge dans ambiance festive, Marie Colin assurant notamment le show comme un poisson dans l'eau.

Séance de chant et de danse en haut des marches

Et c'est sur la musique du tube «Clic clic pan pan», du rappeur Yanns - chanson phare du film - que toute l'équipe a pris la pose en haut des marches, avant de reprendre en cœur ce titre et de s'offrir une petite danse, Marie Colin et Alice Belaïdi en tête.

Sortie le 1er mai, cette comédie feel good, premier film d'Artus, a rencontré un succès phénoménal, dépassant déjà les trois millions d'entrées. Il raconte les aventures de deux petits malfrats qui, après un braquage raté, vont se mettre au vert auprès de pensionnaires en situation de handicap mental, partis en colonie de vacances.