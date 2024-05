Festival de Cannes 2024 : Pierre Niney et Artus attendus ce mercredi sur la Croisette

Pierre Niney et le casting du «Comte de Monte-Cristo», mais aussi Artus et l’équipe du film «Un p’tit truc en plus», monteront les marches ce mercredi.

Deux équipes de choc. La montée de marches s’annonce prometteuse ce mercredi 22 mai, alors que Pierre Niney et l’équipe du «Comte de Monte-Cristo» fouleront le tapis rouge à l’occasion de l’avant-première du long métrage d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte, présenté hors compétition en tout début de soirée.

Adapté du roman d’Alexandre Dumas, le film réunit à l’écran Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier ou encore Laurent Lafitte, et offrira à Pierre Niney, qui y campe le rôle-titre d'Edmond Dantès, une troisième montée des marches, après avoir déjà présenté l’année dernière «Mascarade» de Nicolas Bedos et «OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire», en 2021, au côté de Jean Dujardin, hors compétition.

l'équipe d'Un p'tit truc en plus au rendez-vous

Artus et les acteurs d'«Un p'tit truc en plus» seront eux aussi sous le feu des projecteurs. Le réalisateur, dont le long métrage connaît un succès phénoménal avec déjà plus de trois millions d'entrées, et son équipe d'acteurs non professionnels en situation de handicap fouleront eux le tapis rouge pour la première fois, en présence de Clovis Cornillac et d'Alice Belaïdi, également au casting.

«Brad Pitt, tiens-toi prêt !», s'est d'ailleurs amusé le réalisateur hier dans sa story Instagram. «Sylvain arrive» a déclaré Artus, faisant référence à son personnage dans le long métrage. Une comédie feel good qui raconte les aventures de deux petits malfrats, qui après un braquage raté vont se mettre au vert auprès de pensionnaires en situation de handicap mental, partis en colonie de vacances.