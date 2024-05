Festival de Cannes 2024 : un sosie de Michael Jackson a investi le tapis rouge

Le tapis rouge a réservé jeudi 24 mai une surprise étonnante, avec la présence, le soir, d’un sosie de Michael Jackson lors de la montée des marches.

Un look qui ne passe pas inaperçu. La montée des marches rime évidemment avec glamour mais aussi bien souvent avec l’extravagance de certaines tenues. Un festivalier en a offert, hier jeudi 24 mai, une parfaite illustration. C’est en effet grimé en Michael Jackson, et lui ressemblant largement, qu’un fan devenu sosie le temps d'une soirée, a foulé le tapis rouge en amont de la projection de «All We Imagine as Light», de la réalisatrice Payal Kapadia, en compétition officielle de cette 77e édition.

S’inspirant de la tenue du roi de la pop en 1983 à l’occasion des Grammy Awards, c’est dans une veste à sequins bleus aux manches dorées et lunettes noires sur le nez, qu’il a pris la pose devant les photographes.

Un look pas complètement hors sujet

Cette tenue, si elle a clairement joué la carte de l'extravagance, ne déroge pas complètement au strict règlement vestimentaire du tapis rouge, qui impose d’être vêtu d’une tenue de soirée.

Un look qui n’est pas non plus totalement hors sujet, puisque la vie de Michael Jackson va prochainement faire l’objet d’un biopic réalisé par Antoine Fuqua (La méthode Williams), avec dans le rôle de l'interprète de «Thriller» son neveu Jaafar Jackson.

Le long métrage, dont le tournage a débuté en janvier dernier, est attendu en salles en avril 2025.