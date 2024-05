George Lucas : à combien la fortune du papa de Star Wars s'élève-t-elle ?

A la retraite depuis qu’il a vendu sa société de production Lucasfilm à Disney pour 4,1 milliards de dollars en actions et en cash, George Lucas est, selon Forbes, l’artiste le plus riche de la planète. A combien sa fortune s’élève-t-elle aujourd’hui ?

Un génie du 7e art avec le sens des affaires. Cinéaste américain connu pour avoir créé les franchises Indiana Jones et Star Wars, George Lucas s'est également révélé être un brillant entrepreneur. Le réalisateur, qui fête en 2024 ses 80 printemps, a fondé Lucasfilm, sa société de production, en 1971 et a bâti sa fortune grâce à ses films et leurs produits dérivés. Les ventes de jouets et d'accessoires Star Wars ont largement dépassé les ventes de billets pour les films à succès. Ironiquement, sans son insistance, les produits Star Wars n'auraient sans doute jamais vu le jour, car, comme la plupart des grands studios, les grandes sociétés de jouets ne croyaient pas au projet. Il a également créé une entreprise d'effets spéciaux nommée Industrial Light & Magic, et produit des jeux vidéo via LucasArts.

Selon Forbes, sa fortune personnelle s’élève à ce jour à 5,3 milliards de dollars (soir 4,88 milliards d'euros), ce qui en fait la célébrité la plus riche de la planète (devant d’autres stars du cinéma, mais aussi de la musique et du sport), et le 591e homme le plus riche du monde. Elle dépasse même celle de son ami, collègue et collaborateur fréquent Steven Spielberg (notamment sur les films Indiana Jones), dont la valeur nette est estimée à 4,8 milliards de dollars en 2024.

La fortune astronomique de George Lucas est en grande partie due à la vente de LucasFilm à Disney en 2012, pour la modique somme de 4,1 milliards de dollars, dont 2,2 milliards de dollars en espèces, le reste en actions Disney. Il est toutefois milliardaire depuis 1997 et, juste avant l'annonce de la vente, sa valeur nette était déjà estimée à environ 3,3 milliards de dollars. Bien que la franchise Star Wars continue de rapporter énormément, il n'a lui-même pas réalisé de film depuis qu'il a terminé ses préquels de Star Wars avec «La Revanche des Sith», en 2005.

Parc immobilier et philantropie

Le réalisateur possède également des milliers d’hectares dans le nord de la Californie, dont le Skywalker Ranch situé dans une zone isolée près de Nicasio, à environ 40 minutes au nord de San Francisco. Une propriété estimée aujourd’hui à 100 millions de dollars. En 2019, la cinéaste a acheté une propriété en bord de mer de 28 millions de dollars en Californie, à côté de celle qu'il possédait déjà. De plus, il est le propriétaire d'un grand complexe à San Anselmo, une maison à Bel-Air, ainsi qu'un penthouse à Chicago.

George Lucas est milliardaire mais aussi un philanthrope actif. Signataire du Giving Pledge, un concept lancé par Bill Gates et Warren Buffett avec plus de 240 signataires, il s'est engagé à faire don d'une grande partie de sa richesse au cours de sa vie. «Tant que je disposerai des ressources nécessaires, je chercherai à placer la barre plus haut pour les générations futures d’étudiants de tous âges», avait déclaré le réalisateur au moment de l'annonce de son adhésion. Très concerné par l'éducation et la transmission aux futures générations, il avait ajouté : «Je consacre la majorité de ma richesse à l’amélioration de l’éducation. C’est la clé de la survie de la race humaine.» Il fait d’ailleurs depuis de nombreuses années don d’une partie considérable de sa fortune à des œuvres caritatives.

Parmi ses dons figure notamment celui fait par sa fondation Lucas Family, de 175 millions de dollars, à l'école de cinéma de l'USC pour construire de nouveaux bâtiments et lancer une grande campagne de bourses. En 2012, il s'est engagé à verser 10 millions de dollars pour la diversité à l'USC School of Cinematic Arts pour soutenir le recrutement d'étudiants issus de communautés sous-représentées. En 2013, il a fait don de 25 millions de dollars à l'association à but non lucratif After School Matters. Lui et sa seconde épouse, Mellody Hobson, ancienne présidente de DreamWorks Animation et désormais présidente de Starbucks et d’Ariel Investments, construisent également ensemble le Lucas Museum of Narrative Art, qui devrait ouvrir ses portes en 2025 pour un coût estimé à un milliard de dollars.

Considéré comme le père du blockbuster moderne, George Lucas a participé à 10 des 100 films les plus rémunérateurs au box-office nord-américain. Récipiendaire d'une Palme d'or d'honneur lors de la 77e édition du Festival de Cannes, le cinéaste visionnaire George Lucas a été scénariste et producteur de nombreux films et en a réalisé six, dont «American Graffiti», son premier succès qui lui vaudra cinq nominations aux Oscars. Son premier film Star Wars a été le film le plus rentable à l'époque, dépassant «Les Dents de la mer» de Spielberg. La saga a reçu dix nominations aux Oscars (et remporté sept).