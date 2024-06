«Baby Reindeer» : la femme ayant inspiré la série porte plainte pour diffamation

Une Britannique qui prétend avoir inspiré un personnage de la série «Baby Reindeer», «Mon Petit Renne» en VF, a entamé des poursuites judiciaires pour diffamation et négligence. Elle réclame 170 millions de dollars.

Qui dit vrai ? Fiona Harvey a, ce jeudi 6 juin, a lancé des poursuites contre Netflix, pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, négligence, négligence grave et violations de ses droits, «découlant des mensonges brutaux que les accusés ont racontés à son sujet dans la série télévisée 'Baby Reindeer'», peut-on lire dans sa plainte déposée ce jeudi au tribunal de Los Angeles, comme le rapporte Deadline.

«Les mensonges que les accusés ont racontés à propos d'Harvey à plus de 50 millions de personnes dans le monde incluent le fait qu'Harvey serait une harceleuse reconnue coupable à deux reprises et condamnée à cinq ans de prison, et qu'Harvey aurait agressé sexuellement Richard Gadd. Les accusés ont raconté ces mensonges, et n’ont jamais arrêté, parce que c’était une meilleure histoire que la vérité, et que les meilleures histoires rapportent de l’argent», est-il ajouté.

«À cause des mensonges, des méfaits et de la conduite totalement imprudente des accusés, la vie de Fiona Harvey a été ruinée. Netflix et Gadd ont tout bonnement détruit sa réputation, sa personnalité et sa vie.»

Menaces de mort

Vendue comme une «histoire vraie», «Baby Reindeer», lancée sur la plate-forme le 11 avril dernier et qui aurait compté 60 millions de vues au cours de son premier mois, fait le récit de l'expérience de Richard Gadd (créateur de la série et acteur dans son propre rôle), un comique harcelé par une femme.

Dans la série, «Martha» submerge Richard Gadd de milliers d'emails et de messages vocaux, se rend sans arrêt dans le bar où il travaille, s’en prend à sa famille et va jusqu’à l'agresser sexuellement.

Fiona Harvey, une avocate écossaise, s’était présentée comme «la vraie Matha» dans une émission de Piers Morgan, le mois dernier. «Je trouve cela horrible, misogyne», avait-elle déclaré à propos de la série et de ses répercussions. «Certaines menaces de mort ont été vraiment terribles en ligne… Vous savez, c'est absolument horrible», avait-elle dit au sujet du harcèlement dont elle se dit aujourd’hui la victime.

Fiona Harvey réclame 170 millions de dollars de dédommagement (environ 156,1 millions d’euros). «Nous avons l'intention de défendre cette affaire vigoureusement et de défendre le droit de Richard Gadd de raconter son histoire», a déclaré jeudi une porte-parole de Netflix, quelques heures après le dépôt de l'action en justice.