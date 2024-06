À couteaux tirés 3 : Daniel Craig s'affiche avec une coiffure étonnante dans la première image du film

Dans un message posté sur les réseaux sociaux à l’occasion du premier jour de tournage, Rian Johnson a partagé un cliché montrant Daniel Craig dans la peau de l’enquêteur Benoit Blanc, et arborant des cheveux mi-longs du plus bel effet.

Un look plein de fraîcheur. Rian Johnson a créé la surprise en postant un cliché de Daniel Craig dans la peau de l’enquêteur Benoit Blanc sur les réseaux sociaux, à l’occasion du premier jour de tournage du film «À couteaux tirés 3», attendu sur Netflix dans le courant de l’année 2025. Le comédien de 56 ans y apparaît dans un costume trois pièces tout à fait élégant, avec un chapeau à la main. Mais c’est sans nul doute sa chevelure, un mi-long subtilement négligé, qui retient l’attention.

Aaaaand we’re off! Today is day 1 of shooting on the next Benoit Blanc mystery “Wake Up Dead Man” - see you on the other side. pic.twitter.com/Napfvq1zXT

— Rian Johnson (@rianjohnson) June 10, 2024