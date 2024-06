Paul McCartney : l'ancien leader des Beatles sera en concert en France en décembre

L'ancien membre des Beatles Paul McCartney a annoncé ce lundi deux concerts à Paris. Ces dernières représentations en France remontent à 2018.

Welcome back Sir ! Paul McCartney a annoncé ce lundi dans un message vidéo qui donnera deux concerts, les 4 et 5 décembre, à Paris La Défense Arena. «Salut la belle France !», s’est exclamé l’ancien Beatles, âgé de 81 ans. «C’est Paul ici, Paul McCartney, on vient jouer en France. On a passé un super moment la dernière fois qu'on est venus, c'est toujours génial en France. Alors venez, on va faire la fête».

Paul McCartney s’était produit en novembre 2018 à Paris La Défense Arena, plus grande salle d’Europe avec une capacité de 40.000 places. Il en avait gardé un tel souvenir qu’il avait fait la promesse de revenir. Ce sera chose faite. Ce passage dans l'Hexagone se fera dans le cadre de sa tournée mondiale «Got back», lancée aux États-Unis en 2022.

Ce vendredi, le musicien, qui puisera pour l'occasion dans le répertoire des Beatles, des Wings et de ses albums solo, avait déjà rendu fous de joie ses fans avec la sortie officielle (des versions pirates s’échangeaient longtemps sous le manteau) de «One hand clapping», album live des Wings enregistré en 1974.

«Il y a 50 ans, les Wings sont allés aux studios Abbey Road à Londres pour tourner un documentaire et enregistrer un éventuel album live en studio. Mis en boîte en quatre jours, avec des méga-hits des Wings et des bouts de classiques des Beatles retravaillés, ces enregistrements n'avaient jamais été officiellement publiés», écrit Paul McCartney sur son compte Instagram. L’opus contient quelques pépites dont les standards de l’autre groupe de l’artiste, comme «Live and let die», BO de James Bond en 1973.

Les billets pour les concerts des 4 et 5 décembre 2024 à Paris La Défense Arena seront en vente le 21 juin.