«L'Exorciste» : le nouveau film de Mike Flanagan sortira en mars 2026

Le nouveau volet de la saga «L’Exorciste», réalisé par Mike Flanagan pour les studios Blumhouse et Universal, est attendu en salle en mars 2026.

Un projet qui se précise. Après avoir annoncé en mai dernier que le réalisateur Mike Flanagan reprendrait le flambeau de la saga «L’Exorciste», Universal a dévoilé, mardi 18 juin, la date de sortie de ce nouveau volet. Le film, qui n’a pas encore de titre, est attendu en salle le vendredi 13 mars 2026 aux Etats-Unis, rapporte the Hollywood Reporter, soit potentiellement le mercredi 11 dans l’Hexagone.

Spécialiste de l’horreur, à qui l’on doit entre autres «Doctor Sleep» d’après Stephen King, mais aussi «La Chute de maison Usher» ou encore «The Hauting of Bly Manor», Mike Flanagan succède au réalisateur David Gordon Green, dans cette nouvelle trilogie développée par les studios Blumhouse et Universal, autour de «L’Exorciste». En janvier dernier, David Gordon Green a en effet abandonné la réalisation de ce second volet après l’échec de «L’Exorciste – Dévotion», sorti en octobre dernier.

Un nouveau volet qui se veut audacieux

Mike Flanagan promet quant à lui une nouvelle approche de cet univers culte, dont le premier long métrage adapté du best-seller de William Peter Blatty est sorti en 1973.

«L'Exorciste est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu cinéaste, et c'est un honneur d'avoir la chance d'essayer quelque chose de nouveau, d'audacieux et de terrifiant dans son univers», a-t-il déclaré en mai dernier dans un communiqué cité par Première.

Pour mémoire, depuis la sortie de «L’Exorciste» de William Friedkin au début des années 1970, le film a connu plusieurs suites ou prequels, dont «L’Exorciste 2», en 1977, «L’Exorciste : la suite» en 1990, «L’Exorciste : au commencement», en 2004, et dernièrement «L’Exorciste - Dévotion», après le rachat des droits de «L’Exorciste» à Morgan Creek par Blumhouse et Universal, en 2021, pour 400 millions de dollars.