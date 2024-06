Smile 2 : les sourires figés sont de retour dans la première bande-annonce glaçante du nouveau film de Parker Finn avec Naomi Scott

La suite de «Smile», à nouveau réalisée par Parker Finn avec cette fois Naomi Scott dans le rôle-titre, sortira au cinéma le 16 octobre prochain. Une première bande-annonce glaçante a été dévoilée.

Un premier aperçu. Paramount Pictures a dévoilé ce mardi 18 juin la première bande-annonce glaçante de «Smile 2». Toujours réalisé par Parker Finn, la suite de «Smile» met cette fois en scène Naomi Scott dans le rôle de la star de la pop Skye Riley. Mais alors qu’elle entame une nouvelle tournée mondiale, l’artiste se met à vivre des événements aussi terrifiants qu’inexplicables.

«Je n’arrête pas de voir ce visage partout», explique ainsi à l’image Naomi Scott, terrifiée. «Vous avez vu la mort en face, maintenant, ça vous poursuit», lui répond alors l’acteur Peter Jacobson.

Et comme dans le premier opus, les sourires figées toujours aussi effroyables sont de retour, et l’artiste va devoir se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu’il ne soit trop tard.

En salle en octobre prochain

«Smile 2» est attendu dans les salles françaises le 16 octobre prochain, un peu plus de deux ans après la sortie du premier volet. Outre Naomi Scott, il réunit à l'écran Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Miles Gutierrez-Riley, Peter Jacobson, Raúl Castillo, Dylan Gelula et Ray Nicholson.

Le premier opus dévoilé en septembre 2022 avait rencontré un véritable succès. Premier long métrage de Parker Finn, «Smile» a enregistré plus de 216 millions de dollars de recettes mondiales, soit un peu plus de 201 millions d'euros, devenant le film d’horreur le plus vu cette année-là devant «Scream V». En France, le film a enregistré 1,2 million d’entrées.

Il mettait en scène la psychiatre Rose Carter, campée par Sosie Bacon, qui après avoir été confrontée au suicide d'une patiente dans son cabinet, se lance dans une course contre la montre pour comprendre quelle est cette entité surnaturelle qui pousse les gens à mettre fin à leur vie, après avoir eux-mêmes assisté à un suicide.