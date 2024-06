«Horizon : une saga américaine» : Kevin Costner est-il déjà au bord de la catastrophe financière ?

Selon le site américain Variety, les premiers chiffres au box-office du film «Horizon : une saga américaine» – qui doit compter quatre volets – semblent indiquer un succès plus que mitigé pour ce western, dans lequel Kevin Costner a investi une partie de sa fortune personnelle.

Un monde impitoyable. Kevin Costner ne devait pas être particulièrement à l’aise au moment de découvrir les premiers chiffres de son film «Horizon : une saga américaine» au box-office américain, où il a cumulé 4,1 millions de dollars (environ 3,8 millions d’euros). Un chiffre inquiétant à la vue de ses 100 millions de dollars de budget – dont près de 50 millions de dollars provenant de la fortune personnelle de l’acteur pour les deux premiers volets d’une saga qui doit en compter quatre au total.

Selon le site américain Variety, ces premiers jours d’exploitation du film en salle laisse entendre que «Horizon : une saga américaine – Chapitre 1» risque d’avoir les plus grandes difficultés à entrer dans ses frais. Et encore plus à dégager un profit. À noter que le Chapitre 2 est censé sortir dès le mois d’août, que le Chapitre 3 est actuellement en tournage. Et que le Chapitre 4 reste en l’état de projet pour le moment. Et pourrait le rester définitivement si jamais les chiffres ne se redressent pas.

Plus une mini-série qu'une saga épique

Lors de sa projection au dernier Festival de Cannes, de nombreuses critiques avaient été émis de la part de la presse spécialisée à l’encontre de ce projet qui ressemble plus à une mini-série destinée à la télévision, qu’à une saga cinématographique épique et incontournable.

Le premier film, actuellement en salle, permet d’introduire le vaste monde dans lequel évoluent les personnages principaux, et de planter le décor des événements à venir. Une recette efficace sur le petit écran qui peut se révéler fatale au cinéma, explique Variety.

Il ne reste plus à espérer pour Kevin Costner que «Horizon : une saga américaine» parvienne à suivre le même chemin que «Danse avec les loups» qui, lors de sa sortie en salle en 1991, avait été présenté comme une catastrophe à venir après des débuts timides au box-office.

Ce long métrage, qui marquait ses débuts en tant que réalisateur, a fini par redresser la barre pour devenir le sixième film le plus rentable de l’année, avant d’être couronné par l’Oscar du film et du meilleur réalisateur.