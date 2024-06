«J’en serais très heureux» : Chris Pratt prêt à rejoindre le DCU après son passage sur le tournage de «Superman»

En réponse à une question posée par le site américain TMZ, Chris Pratt a affirmé ne pas être contre l’idée de rejoindre le DCU de James Gunn, également réalisateur de la trilogie «Les Gardiens de la galaxie» chez le concurrent Marvel.

Ne jamais dire jamais. Connu pour avoir incarné Star-Lord dans la trilogie «Les Gardiens de la galaxie», ainsi que dans «Avengers : Infinity Wars» et «Avengers : Endgame», Chris Pratt n’a aucun problème à s’imaginer passer chez la concurrence, à savoir le DCU qui est désormais piloté par James Gunn, le réalisateur des trois films centrés sur Peter Quill.

«Oui, bien sûr. Si cela pouvait s'intégrer dans mon emploi du temps et que cela avait un sens, j'adorerais. Bien sûr, j'adore jouer Star-Lord, et j'espère qu'il y a une chance qu'il revienne. Je me sens tellement béni de pouvoir faire tout cela, d'être considéré pour tout cela. Si c'est le bon choix et que les fans l'adorent, je serai plus qu'heureux de le faire», a-t-il lancé au micro tendu par le site américain TMZ qui l’interrogeait à ce propos après la visite de l’acteur des plateaux de tournage de «Superman» il y a quelques jours.

Le gendre d’Arnold Schwarzenegger pourrait ainsi rejoindre, s’il décide de faire le grand saut, la longue liste des comédiens qui sont passés d’un univers à l’autre. Chris Pratt est toutefois resté silencieux concernant le personnage qu’il aimerait incarner à l’écran. «Je dois laisser les fans et les gens comme James (Gunn) décider. Je ne suis pas vraiment sûr. Je ne suis pas sûr du tout», s’est-il contenté de répondre. On imagine que de nombreux fans ont déjà entamé la liste des personnages qui colleraient le mieux au comédien.