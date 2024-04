Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger sous le feu des critiques après la démolition d'une maison historique

Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger viennent de s’attirer les foudres de l’association Los Angeles Conservancy après leur décision de faire raser une maison historique qui se trouve sur le terrain dont ils viennent de faire l’acquisition.

Un morceau d’histoire vient de disparaître. L’an dernier, Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont acheté un terrain dans le quartier de Brentwood, à Los Angeles, situé dans la même rue que la demeure de Maria Shriver, la mère de Katherine, pour la coquette somme de 12,5 millions de dollars (environ 11,7 millions d’euros).

Quelques semaines plus tard, l’association Los Angeles Conservancy – spécialisée dans la préservation des lieux historiques de la ville – s’alarmait de la décision du couple de chercher à obtenir un permis de démolition pour cette maison Zimmerman datant de 1950 bâtie par l’architecte Craig Ellwood. «Un exemple notable de l’esthétique moderniste de cette époque», avait-elle précisé à propos de la demeure.

Comme l’a indiqué le site britannique The Guardian, Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont obtenu gain de cause, et la démolition vient d’avoir lieu, l’association ayant échoué à faire protéger l’ancienne maison auprès des autorités de la ville. Le couple ambitionne désormais d’y faire bâtir la maison de leur rêve, un manoir de plus de 1.300 mètres carrés dont les plans ont été tracés par l’architecte Ken Ungar.