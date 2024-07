«Horizon : une saga américaine» : la réaction inattendue de Kevin Costner au lancement décevant de son film

Dans un entretien accordé au site américain Entertainment Weekly, Kevin Costner s’est exprimé sur les résultats décevants de son film «Horizon : une saga américaine» après son lancement aux États-Unis. Le comédien veut rester confiant et positif.

Aucun regret. Avec seulement 11 millions de dollars de recettes pour son week-end de lancement aux États-Unis, le film «Horizon : une saga américaine – Chapitre 1» – premier volet d’une saga cinématographique déclinée en quatre parties – enregistre un départ plus que timide au box-office. Ce qui laisse envisager le pire pour Kevin Costner qui disposait d’un budget de 100 millions de dollars – dont 38 millions provenant de sa fortune personnelle – pour ce western dans lequel il tient le rôle principal.

Le comédien de 69 ans a toutefois tenu à se montrer confiant malgré la déception des premiers chiffres. Dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly, il explique ne pas être inquiet outre mesure après ce premier week-end. Il affirme être ravi, quoiqu’il arrive, du film en lui-même, qui ressemble exactement à ce qu’il souhaitait proposer au public.

«J’ai déjà vécu cela avec des films et leur nombre d’entrées le week-end de lancement. Si on se met trop de pression, on est forcément déçu. Je suis très heureux que "Horizon" ressemble à ce que j'avais imaginé, et c’est comme ça qu’il restera tout au long de son existence. Et c’est ce qui était important à mes yeux», explique-t-il avec sagesse. «Est-ce que j’aimerais que le film ait beaucoup de succès ? Bien sûr ! Mon égo aimerait ça, tout le monde aimerait ça. Mais ce dont je suis le plus heureux, c'est que le film dont nous parlons est exactement comme je souhaitais qu’il soit», ajoute-t-il.

Pour rappel, un deuxième film doit sortir en salle le 16 août prochain outre-Atlantique (le 11 septembre en France), tandis que le troisième volet est actuellement en tournage. On ne sait pas à l’heure actuelle comment les résultats au box-office de ces deux premiers films influenceront la faisabilité d’un quatrième film. «Horizon : une saga américaine – Chapitre 1» est attendu dans les salles françaises à partir de ce mercredi 3 juillet.