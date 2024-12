Blanche-Neige : l’apparence des sept nains dans la nouvelle bande-annonce du film en live-action vivement critiquée

Disney a dévoilé la bande-annonce officielle de son «Blanche-Neige» en live-action. La vidéo dévoile notamment un peu plus l’apparence qu'auront les sept nains, laquelle suscite de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Disney a dévoilé la bande-annonce officielle de son remake live-action du classique animé de 1937 «Blanche-Neige». On y retrouve Rachel Zegler («West Side Story») dans le rôle-titre, chantant la puissante ballade «Waiting on a Wish», la méchante reine incarnée par Gal Gadot, et les sept nains : Grincheux, Atchoum, Simplet, Dormeur, Heureux, Timide et Doc.

Ces dernières années, le film a fait l’objet de nombreuses controverses, en particulier autour de ces fameux personnages. En janvier 2022, Peter Dinklage avait critiqué la manière dont le film représenterait la communauté des gens de petite taille, dont il fait partie. Même si la rumeur disait autrefois qu'ils deviendraient des «créatures fantastiques» de différentes tailles, ils semblent être d'une taille cohérente dans la nouvelle bande-annonce dévoilée ce mardi.

L’acteur de «Game of Thrones», pour qui raconter une histoire sur les nains de cette manière à notre époque ne contribue en rien à faire avancer la cause, avait d’ailleurs à ce sujet eu des mots durs à l'égard de Disney. «Sans vouloir offenser qui que ce soit, j'ai été un peu surpris de voir qu'ils étaient très fiers d'avoir choisi une actrice latino pour incarner Blanche-Neige, mais qu'ils racontent toujours l'histoire de Blanche-Neige et des sept nains», avait-il déclaré l'année dernière lors de l'émission WTF Podcast de Marc Maron. «Vous êtes progressistes d'une certaine manière, mais vous continuez à raconter cette putain d'histoire rétrograde de sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu'est-ce que vous foutez, les gars ? Est-ce que je n'ai rien fait pour faire avancer la cause ?»

Un choix qui divise

Disney avait répondu à la critique par une déclaration relayée par EW : «Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation original, nous adoptons une approche différente avec ces sept personnages et nous avons consulté des membres de la communauté des gens de petite taille». Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Disney ferait jouer les sept nains par des acteurs de petite taille, ce qui n’a pas été le cas. Les fans expriment aujourd'hui leur déception que des acteurs atteints de nanisme n'aient pas été choisis pour ces rôles.

De nombreuses personnes de petite taille, y compris des acteurs et des personnalités publiques, ont eux aussi contesté la décision de Disney, et même les commentaires de Dinklage. Comme le rappelle Forbes, le lutteur professionnel Hornswoggle a déclaré que les critiques de l'acteur avaient entraîné la suppression de «sept emplois de rêve pour la communauté des personnes de petite taille». Zach Roloff, star de l'émission de télé-réalité «Little People, Big World», a déclaré que la décision de Disney de rebaptiser les nains «créatures fantastiques» et d'utiliser des images de synthèse était une forme d'effacement de cette communauté spécifique.

I hope no one forgets that Peter Dinklage cost 7 dwarfs a chance for a job & now we get this shit show https://t.co/AR9yxlX6cH — Jon Osterman (@giosmojosod0pe) December 4, 2024

Finalement réalisés en CGI, soit avec des images de synthèse générées par ordinateurs, les personnages du film ne font pour l’heure pas du tout l’unanimité. «Les sept nains de Blanche-Neige en live action me donnent vraiment un effet étrange. S'il vous plaît, non», s'est plaint @nateyagi à propos des visages des personnages. «Littéralement, pourquoi n'ont-ils pas simplement choisi de vraies personnes ?? Elles ont l'air si étranges et dérangeantes, je déteste ça», a posté @Mediocre Menace sur X. Richard Hudson a plaisanté : «Oh mon Dieu, ils ressemblent à des personnages de Shrek mdr.»

«Dégueulasses», «abominable», «pire création en CGI»... Les critiques fusent.

The 7 x dwarfs could replace the for the most troubling CGI of a Character in Movie History #Congratulations @DisneyStudios pic.twitter.com/vc9Z6Vmql8 — Drew Reese (@durdre) December 4, 2024

Ça fait 5 mns que je pleure de rire à regarder les 7 nains de Snow White.



Quelle misère! Ils sont tous moches et piteux!



Y a plus aucune créativité et magie chez Disney. pic.twitter.com/bfpRzHJw8u — Sand (@Sandrinetrad75) December 3, 2024

Quand je pense que Disney ont réussi à faire des animaux réalistes dans le remake du roi lion et un jour ils t'offrent 7 nains dégueulasse https://t.co/KdXDxNaHfi — Transalion (@Transalion_YT) December 3, 2024

We have all seen the abomination that is the 7 Dwarfs already… https://t.co/oC7EG0VBH3 — Force of Light Entertainment (@ForceofLightEn1) December 3, 2024

Réalisé par Marc Webb («500 jours ensemble», «The Amazing Spider-Man»), «Blanche-Neige» est une «ré-interprétation musicale en live-action du film classique de 1937 basé sur le conte des frères Grimm». Cette nouvelle version suit Blanche-Neige, après le souhait de sa mère, la méchante reine jalouse, de la faire assassiner. Blanche-Neige s’enfuit dans une forêt et découvre la magie des sept nains dans une maison. Le film sortira le 19 mars 2025 en France.