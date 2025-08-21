«Je suis Texan» : Glen Powell ne se voit pas incarner l'agent 007 dans le film de Denis Villeneuve

Révélé dans «Top Gun : Maverick» auprès de Tom Cruise, Glen Powell vient de s’exclure lui-même de la course pour le rôle de James Bond. L’acteur de 36 ans estime que le personnage doit impérativement être incarné par un Britannique.

Très peu pour lui. Glen Powell enchaîne les rôles ces dernières années au cinéma, notamment depuis son apparition remarquée «Top Gun : Maverick» auprès de Tom Cruise en 2022. Il a depuis fait la démonstration de sa capacité à se glisser dans n’importe quel personnage, à l’instar de «Hit Man» dans lequel il joue un professionnel de l’infiltration. Le comédien de 36 ans, qui fait partie des acteurs pressentis pour succéder à Daniel Craig dans la peau de James Bond, vient toutefois de s’exclure lui-même de la liste des prétendants.

Dans une interview avec le site américain The Hollywood Reporter, Glen Powell a estimé que ses origines texanes ne correspondaient pas à ce que les fans attendent de l’agent 007, un rôle qui, selon lui, ne peut être confié qu’à un acteur britannique. «Je suis Texan. Un Texan ne devrait pas incarner James Bond. Ma famille et moi, on s’en amuse, je peux jouer Jimmy Bond, mais pas James Bond. Prenez un Britannique authentique pour faire le boulot. C’est à lui que revient le droit de porter ce smoking», a-t-il expliqué.

Il est rare à Hollywood de voir un acteur refuser délibérément un rôle avant même que le processus de sélection ne soit terminé. Mais il y a fort à parier que son avis soit partagé par de nombreux fans de la saga dont le prochain volet sera réalisé par Denis Villeneuve, avec le créateur de «Peaky Blinders» Steven Knight à l’écriture. Pour le moment, le mystère autour de l’identité du prochain James Bond reste entier. Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Tom Holland ou encore Harris Dickinson font toutefois figures de favoris.