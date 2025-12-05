Jul : tout savoir sur son double album «TP sur TP» qui sort ce vendredi

Moins de trois mois après «Album Gratuit Vol. 8», Jul revient ce vendredi avec le double opus «TP sur TP». Pas moins de 32 morceaux et de nombreuses collaborations pour le rappeur le plus streamé de France.

Une sortie événement. Alors que les billets pour ses concerts au Stade de France et au Vélodrome en mai 2026 se sont arrachés en un temps record, Jul sort ce vendredi 5 décembre un double album intitulé «TP sur TP», via son label indépendant D’Or et de platine. Ce ne sont pas moins de trente-deux titres que le rappeur marseillais de 35 ans a enregistré pour ce nouvel opus, le troisième de la star à sortir en 2025, après «D & P à vie», en avril puis «Album Gratuit Vol. 8», en septembre dernier.

Pour cet disque dont le titre signifie «temps plein» faisant référence au volume horaire des dealers qui officient dans la cité phocéenne, l’artiste multiplie les collaborations, en dévoilant notamment le morceau «Ma p’tite prison » avec le chanteur et producteur américain Akon, star du R’n’B bien connue pour son titre «Lonely», sorti en 2005.

Jul signe par ailleurs un duo avec Naza & Salima Chica sur «Je suis love», mais également avec le rappeur catalan Morad sur le morceau «Que tu quieres». Le Marseillais rend également hommage à ses racines corses avec la venue du groupe I Muvrini sur «A chacun sa victoire» et de Marcu Antone Fantoni sur «Per l’eternita». El Chapo Junior et Dyce posent enfin leur flow avec la star du rap respectivement sur «Multistrada» et Ojala que fueras tu».

Un documentaire qui dévoile les coulisses de l'enregistrement

En guise d’ouverture, Jul a choisi la chanson «BDR», suivi, entre autres, du titre «Tu Tenenew». «Je suis pas comme toi», «Triste everyday», «Chaud de night», «Rien à regretter», «Fais pas le con», «Basta», «La Notch», ou encore «Laissez moi loin» figurent aussi sur une tracklist particulièrement attendue par les fans.

La sortie de ce double album s’accompagne d’un documentaire accessible sur la plate-forme YouTube. Ce dernier revient sur la création de ce nouveau projet artistique pendant lequel on assiste aux sessions d’enregistrement qui ont eu lieu, la nuit, dans un studio à Paris. «J'ai toujours fait des bons albums avec la grisaille», confie celui qui «fait tout à l’instinct».

Pour la cinquième année consécutive, le «J» ou «L’ovni» se classe en tête du classement des artistes les plus écoutés sur Spotify en 2025. Une première place qu’il obtient également pour la sixième année d’affilée sur Deezer, selon les données publiées cette semaine.