Razzie Awards : les remakes de «Blanche-Neige» et «La Guerre des Mondes» au palmarès des pires films de l'année 2025

Ce samedi avait lieu la cérémonie des Razzie Awards. Décernés chaque année avant les Oscars, ces prix parodiques se moquent d'Hollywood.

Les navets du cinéma. Comme chaque année depuis sa création en 1981, la cérémonie des Razzie Awards s'est tenue peu avant les Oscars. Ce sont les remakes de Blanche-Neige et de La Guerre des Mondes qui ont dominé ce samedi 14 mars 2026 le palmarès des anti-Oscars.

Une princesse vivement critiquée

Blanche-Neige, sorti dans les salles françaises le 19 mars 2025, a déçu de nombreux fans de Disney. D'abord, les nains générés par ordinateur ont suscité de nombreuses critiques. Ensuite, les nombreux propos de Rachel Zegler, qui interprète la princesse, n'ont pas facilité l'accueil du film dans les salles obscures.

L'actrice latino-américaine a dénigré l'œuvre originale de 1937, mais a aussi qualifié le prince Florian de harceleur. Le remake, réalisé par Marc Webb, a finalement récolté deux Razzies.

«Effrayants, voire terrifiants et d'un faux-semblant criard, le prix du pire second rôle masculin revient aux sept nains artificiels», ont indiqué les organisateurs de la cérémonie. Les sept nains ont également été nommés «pire duo à l'écran».

«Une comédie involontaire»

Le titre de pire film de l'année a quant à lui été attribué au remake de La Guerre des mondes, sorti le 30 juillet 2025. Inspirée du roman de Herbert George Wells, l'œuvre avait déjà reçu une adaptation au cinéma en 2005, réalisée par l'immense Steven Spielberg.

Amazon a cette fois-ci misé sur une adaptation assez singulière : raconter l'intrigue à travers des appels en visio. Un résultat finalement raillé par les fans du septième art. «Une comédie involontaire», ont même estimé les Razzies. Ice Cube, rappeur américain en tête d'affiche, a reçu le prix du pire acteur.

Si les prix parodiques ont été décernés pour se moquer d'Hollywood, les Oscars, eux, récompensent notamment les meilleurs films de l'année.

La 98e cérémonie se déroulera ce dimanche 15 mars. La France sera représentée par «Un simple accident» de Jafar Panahi.