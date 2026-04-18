Vacances de Printemps 2026 : ces 4 nouveautés à glisser absolument dans la bibliothèque de vos enfants

Pour éveiller l’imaginaire, apprivoiser ses émotions ou simplement partager un moment de douceur avant de dormir, les livres pour enfants sont de précieux compagnons. Voici une sélection de nouveautés à mettre entre les mains des bambins âgés de 3 ans et plus.

«Dernière de couvée»

© Flammarion

Alors que le printemps s’installe, difficile de ne pas recommander cette lecture tendre et lumineuse, où les fleurs s’épanouissent et les oiseaux chantent à l’unisson. Dès les premières pages, le décor est planté : une forêt paisible, un arbre, un nid et quatre œufs, dont l’un, tout petit, semble déjà condamné. «Il ne donnera rien de bon !», lance un pinson sûr de lui. Attendue avec curiosité, la «dernière de couvée» grandit à son rythme, plus lentement que les autres. Tandis que ses frères et sœurs prennent leur envol, elle demeure en retrait, hésitante, accrochée à sa branche et moquée par la pie. Elle n’est pas prête à ouvrir ses ailes. Pas encore. Elle attend son moment, car il faut parfois savoir attendre pour mieux s’élancer. Signé Orianna Lalelmand et Laura Hedon, ce livre aussi inspirant que verdoyant aborde la confiance en soi avec beaucoup de délicatesse. Il rappelle qu'on a le droit d’avoir peur, de douter, de ralentir et de prendre son temps.

«Dernière de couvée», Orianne Lallemand et Laura Hedon, éd. Flammarion Jeunesse, 13,50 €.

«La Lune sous l'océan»

© Flammarion

Dès la couverture, l’invitation est irrésistible : plonger dans un univers baigné de bleus profonds et de reflets argentés, entre terre et mer. Dans cet album poétique, l’autrice et illustratrice Sandra Dieckmann raconte l’histoire de Souris qui, chaque nuit, confie ses pensées à la Lune. Elle lui raconte sa journée, ses projets... Fidèle et silencieuse, celle-ci l’accompagne sans jamais lui répondre. Mais un soir, vexée par ce mutisme, Souris laisse éclater sa colère et fait tomber la Lune dans l’océan scintillant. Hors de question pourtant de l’abandonner aux flots. Le petit rongeur va tout mettre en œuvre pour secourir celle qu’il considère comme «sa meilleure amie». À travers ce récit empreint de douceur, où la nature, vibrante, se déploie dans toute sa splendeur, l’album aborde avec finesse l’amitié et l’entraide. Portée par des illustrations envoûtantes, cet ouvrage invite les jeunes lecteurs à mesurer l’importance des autres et la force de la solidarité.

«La Lune sous l'océan», Sandra Dieckmann, éd. Flammarion Jeunesse, 13,50 €.

«Qui l'eût cru ?»

© Élan vert

Autre pépite à découvrir : «Qui l’eût cru ?», de l'écrivaine et dessinatrice corréenne Pureum, qui revisite avec finesse la figure du loup. Ici, le prédateur n’a rien d’effrayant. Il est solitaire, affamé et sans meute. En quête de lien et d’un abri, il va alors tenter d’approcher un troupeau de moutons. Pour y parvenir, il se déguise en l’un des leurs, comme en témoigne la couverture. Et contre toute attente, il est accueilli, intégré, presque adopté. Pour la toute première fois, le loup appartient à un groupe. Mais lorsque le danger survient, sa véritable nature refait surface. La toison tombe. Pourtant, face à l’un de ses semblables, le loup choisit de protéger ceux qu’il considère désormais comme ses «frères». Magnifié par des illustrations chatoyantes, cet album touchant explore les questions d’identité, d’acceptation, et la notion d’appartenance.

«Qui l'eût cru ?», Pureum, éd. L’Élan Vert. 15,50 €.

«Le jour où le petit phare du bout du monde brava la tempête du siècle»

© Glénat

Face à la montée des eaux, un petit phare pourrait bien sauver tout un village. Avec «Le jour où le petit phare du bout du monde brava la tempête du siècle», Coralie Crus signe un album inspirant, qui sensibilise à hauteur d’enfants à l’urgence climatique. Perché sur sa falaise, droit comme un I, comme l’ouvrage, le phare veille... mais sa gardienne, Augustine, fatigue. Personne pour prendre la relève ? Entre le coiffeur débordé, la maîtresse surchargée et le boulanger Blédoux indispensable, le doute s’installe : ce vieux phare sert-il encore à quelque chose ? Jusqu'au jour où la tempête gronde, et où tout le village se réfugie entre ses murs. Pour donner vie à cet album, l'autrice a sollicité le coup de crayon vif et coloré de l'illustrateur Lionel Tarchala, qui excelle à esquisser une mer en furie, soulevant d’impressionnantes vagues écumantes qui se fracassent contre les rochers. Une fable sur l’entraide, la résilience et le courage à glisser, entre toutes les petites mains dès 5 ans.

«Le jour où le petit phare du bout du monde brava la tempête du siècle», Coralie Crus et Lionel Tarchala, éd. Glénat Jeunesse, 14,90 €.