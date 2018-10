Pourquoi la glace colle-t-elle parfois aux doigts ?

Lorsque l’on prend un glaçon dans la main, il arrive parfois qu’il colle à la peau.

Un phénomène qui se produit si la température du glaçon est suffisamment froide (au moins -5 °C) et si l’épiderme est légèrement humide. Au contact des doigts, beaucoup plus chauds, une fine couche fond immédiatement à la surface du glaçon

Cela forme ainsi une petite pellicule d’eau entre les deux éléments qui sont en contact. Mais, à cause de la température toujours froide du glaçon et de l’épiderme qui perd sa chaleur petit à petit, elle regèle en seulement un instant. Cela a pour effet de «souder» le glaçon et la main.

Pour parvenir à les décoller, mieux vaut ne pas tirer dessus, car cela risque d’arracher la peau. Il suffit en réalité de réchauffer le point de contact. La meilleure méthode consiste ainsi à verser de l’eau chaude dessus.