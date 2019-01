Les nouvelles saisons sont arrivées chez Disneyland Paris

Des flibustiers, des princesses et des Jedis. Deux nouvelles saisons viennent d'être lancées simultanément dans les deux parcs Disney de Marne-la-Vallée.

Elles ont déjà fait leurs preuves, puisqu'il s'agit de «Pirates et Princesses» et de «Légendes de la Force», qui avaient rencontré un grand succès l'an dernier. La première sera visible dans le Parc Disneyland, la deuxième prendra plutôt place dans les Walt Disney Studios.

Très colorée, la première inclue des événements spécifiques, comme une promenade princière en compagnie de Princesse Sofia et d'Elena d'Avalor. Des maquillages de saison sont également proposés aux plus petits. Et évidemment, le capitaine Jack Sparrow fera quelques apparitions, tout comme Mickey et Minnie, bien sûr.

Quant au grand show sur l'univers Star Wars, il promet le meilleur aux amateurs de duels galactiques. La marche impériale des Stormtroopers, dans les allées du parc, sera un des grands moments de la journée.

Il sera également possible de rencontrer Chewbacca, avant de terminer la journée par un show nocturne très spectaculaire, notamment projeté sur la façade du hollywood Tower Hotel.

Enfin, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Disneyland Paris vient d'annoncer la création d'une saison très spéciale, l'été prochain. Baptisée «Le Festival du Roi Lion et de la Jungle», elle arrivera à point nommé, puisque la version live du film, ultra-attendue, sortira le 17 juillet.

Même si certains détails doivent être encore précisés, on sait déjà qu'un spectacle 100 % inédit verra le jour à cette occasion, ainsi qu'un village baptisé «Djembe Joy», pour le plaisir des fans de Simba, Nala, Timon et Pumbaa.