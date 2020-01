«Diviser pour mieux régner : la vie de Roger Ailes» : portrait terrifiant d’un Empereur médiatique

En complément de la série «The Loudest Voice», la plateforme myCANAL propose à ses abonnés le documentaire «Diviser pour mieux régner : la vie de Roger Ailes» qui dresse le portrait du créateur de la chaîne américaine FOX News.

Le récit démarre avec la nomination de Donald Trump en tant que représentant du Parti Républicain aux élections présidentielles lors de la convention national organisée à Cleveland, dans l’État de l’Ohio, en juillet 2016.

Un événement illustrant à lui seul l’influence de Roger Ailes sur le monde médiatique et politique aux États-Unis depuis près d’un demi-siècle. Mais au lieu de savourer cette énième victoire, le fondateur de Fox News se retrouvait empêtrer dans une affaire d’agression sexuelle – suite aux révélations faites par l’animatrice de Fox News Gretchen Carlson – qui allait précipiter sa chute.

Un stratège politique hors-pair

Producteur d’une émission de télévision à succès sur une chaîne locale dans les années 1960, Roger Ailes débute sa carrière en tant qu’éminence grise auprès de Richard Nixon après l’avoir convaincu de l’embaucher à ses côtés en tant que conseiller, sauvant ainsi la campagne présidentielle de ce dernier en 1968 en s’inspirant, notamment, des techniques de mises en scène du film de propagande nazie, Le Triomphe de la Volonté. Il aidera par la suite Ronald Reagan et George H. W. Bush à conquérir la Maison Blanche. Des victoires électorales qui l’impose comme un visage incontournable auprès des élites politiques du Parti Républicain qui se bousculeront pour faire appel à ses services (comme Rudy Guiliani ou Mitch McConnell).

Le documentaire montre comment cet homme devenu tout-puissant (et paranoaïque), dont l’hémophilie fut un moteur dans sa quête éperdue de pouvoir, s’est construit au fil des années avant d’accéder à la direction de Fox News en 1996, chaîne d’information conservatrice utilisée comme un rouleau-compresseur idéologique au service des intérêts du Parti Républicain. Intimidations, mépris de la déontologie journalistique, goût pour le scandale, etc. Roger Ailes ne reculait devant rien pour faire avancer ses idées, et faire de Fox News la chaîne d’information la plus regardée du câble. Plusieurs femmes témoignent également de son comportement glaçant en leur présence, et le chantage – et parfois les menaces – qu’il pratiquait avec elles.

Une plongée à la fois fascinante et glaçante dans la carrière d’un homme qui a profondément marqué le paysage politique et médiatique américain.

Diviser pour mieux régner : la vie de Roger Ailes, disponible sur myCANAL