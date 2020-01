«H24» : la nouvelle série médicale de TF1 avec Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita et Florence Coste

TF1 dévoilera «H24», sa nouvelle série médicale avec Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita et Florence Coste, le lundi 3 février à 21h05.

Adaptation du format finlandais à succès «Nurses - Syke», «H24» suit le quotidien mouvementé de quatre infirmières entre patients, médecins et vies privées. Les téléspectateurs découvriront Gabrielle (Anne Parillaud), chef de service attentive et rebelle qui doit faire le difficile deuil de son mari dans le coma ; Florence (Frédérique Bel), infirmière hypersensible qui se bat contre son addiction à la morphine ; Sofia (Barbara Cabrita), mère de famille heureuse qui reprend son travail après un congé parental de 3 ans, et enfin Tiphaine (Florence Coste), la petite nouvelle qui élève seule son petit garçon et paye ses études en devenant… call girl le soir.

«C’était un format très intéressant. Il réunissait les ingrédients de la série médicale dans le sens où il nous permettait d’évoquer tous les sujets grâce aux personnages qui évoluent à travers des thématiques sociétales ou des questions de vie ou de mort. En plus, ce format avait une orientation féminine très marquée puisque les personnages principaux sont quatre infirmières qui doivent gérer des problématiques personnelles fortes et totalement différentes, en phase avec la société d’aujourd’hui» explique Richard Allieu, producteur exécutif. «La version finlandaise est très différente de la nôtre car la culture et la vision de la médecine diffèrent largement entre nos deux pays. Ils ont également une façon de traiter les choses de manière plus brute, plus anglosaxone. Nous avons mis plus de formes pour raconter les histoires » confie-t-il.

Si le respect de la réalité a été «une réelle préoccupation», une entorse a été faite au système français concède le producteur : «Nous avons créé un service (les 'urgences médicales', NDLR) qui n’existe pas, mais nous essayons de nous y tenir et d’y évoluer comme s’il existait. Cela nous permet d’avoir des garde-fous».

Le tournage a eu lieu dans l’aile désaffectée d’un vrai établissement, celui de l’hôpital intercommunal Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, qui avait déjà accueilli la série de Canal+, «Hippocrate». La série compte parmi ses figurants du personnel soignant, certains avaient un rôle de figuration classique, d’autres ont guidé certains gestes médicaux.

«La série soulève des sujets de société, parle de sexualité de manière décalée, aussi bien dans les cas médicaux évoqués que dans le traitement des personnages principaux» déclare Barbara Cabrita qui presque 10 ans après «R.I.S.» renoue ici avec un rôle récurrent. Pour entrer dans la peau de son personnage, elle a suivi un stage de plusieurs jours aux urgences. Un exercice auquel s'est aussi pliée Anne Parillaud qui joue l'infirmière en chef du service des urgences.

L'actrice de «Nikita» expérimente ici son premier rôle dans une série. «J’ai fait peu de télévision par le passé mais ces derniers temps, comme le théâtre que j’ai découvert l’année dernière et l’écriture de mon roman, j’avais très envie de participer à une série. Cela correspondait à mon désir de mise en abîme et mon souhait de vivre des émotions nouvelles (…) de me plonger dans le périlleux métier des infirmières urgentistes et, à travers elles, dans les problèmes liés à l’hôpital».