«Tyler Rake» : Chris Hemsworth mercenaire dans un film d’action de Netflix

Chris Hemsworth incarnera un mercenaire intrépide dans le film de Sam Hargrave, «Tyler Rake» qui sera mis en ligne sur Netflix le 24 avril prochain.

Avant de retrouver son costume de Thor dans le quatrième volet de la saga intitulé «Love and Thunder», Chris Hemsworth sera la star de ce thriller d’action qui compte aussi Golshifteh Farahani et David Harbour («Stranger Things») à son casting.

Première réalisation de Sam Hargrave, coordinateur de cascades notamment sur «Captain America: Civil War» et «Avengers: Endgame», le film est justement produit par les frères Russo à qui l'on doit ces films Marvel.

Le synopsis : Tyler Rake (Chris Hemsworth) est un mercenaire intrépide qui travaille dans l'ombre. Alors qu'il n'a plus rien à perdre, il est chargé par un puissant caïd mafieux, pour l'heure incarcéré, de sauver son fils qui a été enlevé. Mais dans le milieu glauque de la pègre, où se côtoient marchands d'armes et narcotrafiquants, la mission ultra-périlleuse de Rake frôle l'impossible. Et la vie du mercenaire et du jeune garçon risque d'en être bouleversée à jamais…

Les premières photos :