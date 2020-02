«Breeders», ou l'enfer d'être parent, à voir sur Canal+Séries

La série «Beeders» sera diffusée en exclusivité à l'heure US sur Canal+Séries à partir du 3 mars, les mardis à 23h40 (2 épisodes puis un par soirée), et disponible sur myCanal.

Jusqu’à quel point la paternité peut-elle faire vaciller les convictions d'un homme ? Martin Freeman («Fargo», «Sherlock») s’est allié aux créateurs de «Veep», Chris Addison et Simon Blackwell, pour s'amuser de cette question universelle et a donné naissance à une sitcom de 10 épisodes de 30 minutes à l’humour caustique… so british.

Paul pensait en effet sincèrement être un homme calme et aimant, capable d’élever facilement des bambins en toute quiétude. Mais ses enfants vont totalement lui faire changer d'avis. «Je mourrais pour ces enfants, mais souvent, je veux aussi les tuer» lance-t-il ainsi au cours d'un de ses (nombreux) pétages de plombs.

Epuisée et dépassée tout comme lui entre travail, emprunt et éducation, ce n'est pas vraiment son épouse (incarnée par Daisy Haggard aperçue dans «Harry Potter» et «Episodes») qui va arranger les choses... Pour leur malheur, le père malade de cette dernière (Michael McKean) débarque chez eux, autant dire une nouvelle personne sur laquelle veiller. Entre les terreurs nocturnes, les caprices et les vomis, le quotidien est mouvementé et les hurlements fusent de toute part.