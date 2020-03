Tout savoir sur Daoi Freyr, favori de l'Eurovision qui cartonne déjà sur Internet

Une première victoire pour l’Islande ? Avec leur chanson «Think about Things» («Pensez à des trucs»), le chanteur Islandais Daoi Freyr et son groupe Gagnamagnio se placent parmi les favoris du concours de l’Eurovision 2020.

Sélectionné à l’issue de l’émission Songvakeppnin pour représenter les couleurs de son pays en mai prochain, le groupe, vêtu de combinaisons vertes brodées de portraits pixélisés, a rapidement enflammé la Toile avec sa chorégraphie minimaliste et ses instruments improbables.

Preuve de leur succès, leur titre aux sonorités eighties se place en haut du classement des musiques les plus écoutées en Islande et en Allemagne. Mis en ligne sur Youtube le 14 février dernier, leur clip a quant à lui été vu plus d’un million de fois. Sans compter que l'équipe a reçu un soutien de taille.

Celui de l’acteur néo-zélandais Russel Crowe, qui a partagé leur chanson sur son compte Twitter. Un morceau inspiré par la fille du chanteur, née en avril dernier. Les paroles font référence aux sentiments éprouvés durant les premiers jours après la naissance d’un enfant.

Né à Reykjavik, le chanteur du groupe, Dadhi Freyr, 28 ans, a grandi au Danemark, où il a appris à jouer du piano, de la basse mais aussi de la batterie, avant de revenir en Islande à l’âge de 9 ans. L’artiste a ensuite fait des études en gestion musicale et production sonore à Berlin (Allemagne), et a sorti son premier album, intitulé «Forever», en 2015.

Après avoir échoué à la sélection nationale en 2017, il espère cette-fois ci prendre sa revanche avec l’aide de son groupe Gagnamagnio, constitué notamment de son épouse et de sa sœur. Pour rappel, les deux demi-finales de cette 65ème édition se dérouleront les 12 et 14 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas. La finale de l'Eurovision 2020 se tiendra le 16 mai.