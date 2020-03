«Meurtres au paradis» : la saison 9 de la série policière arrive le 16 mars sur France 2

La série britannique «Meurtres au Paradis» sera de retour le lundi 16 mars à 21h05 sur France 2.

La série de la BBC créée par Robert Thorogood, toujours tournée en Guadeloupe, revient avec de nouvelles enquêtes sous le soleil. Pour cette 9e saison, le nouveau sergent Madeleine Dumas (Aude Legastelois-Bide) - venue de l'inspection générale de la police nationale - rejoint la brigade à l'heure où elle va affronter les meurtres les plus déroutants qu’elle n’ait jamais eu à résoudre.

Qu’il s’agisse d’un tueur en série masqué, d’un poison mortel, ou du Tour des Antilles qui vire au drame, l’inspecteur Jack Mooney (Ardal O’Hanlon), ainsi que l’inspecteur Neville Parker (Ralf Little vu dans «Doctor Who»), envoyé contre son gré sur l'Ile de Sainte Marie, sauront éviter le piège des apparences et guider toute l’équipe sur les bonnes pistes, annonce France 2.

Dans le premier des deux épisodes qui seront proposés le 16 mars, une richissime femme est assassinée. Le tueur a laissé un message écrit avec son rouge à lèvres : «La vengeance…». Les inspecteurs craignent qu’il ne s’agisse d’un serial killer…

Que les fans préparent les mouchoirs, cette saison 9 sera marquée par le départ d’Ardal O’Hanlon. «J’ai passé les quatre derniers étés en Guadeloupe à jouer l’inspecteur-chef Jack Mooney et à résoudre plus de 20 affaires de meurtres, a déclaré l’acteur. Cela a été une expérience très satisfaisante et inoubliable, de travailler avec des acteurs, réalisateurs et une équipe de talent, tout en découvrant un endroit du monde qui est magique. Cependant, il est temps de passer à autre chose et d’explorer de nouvelles opportunités, de préférence près du cercle arctique. Je suis persuadé que 'Meurtres au paradis' ne fera que grandir et que les téléspectateurs partageront mon enthousiasme pour le successeur de Jack !».

Mis à part Don Warrington et Elizabeth Bourgine, présents depuis le début, «Meurtres au paradis» a depuis sa création en 2011 souvent procédé à des changements de casting. Sara Martins (Sergent Camille Bordey) avait laissé sa place en 2014 à Joséphine Jobert (Sergent Florence Cassel) qui en 2019 avait été remplacée par Aude Legastelois (Sergent Madeleine Dumas). Du côté des acteurs, Ben Miller (l’inspecteur-chef Richard Poole) avait été remplacé par Kris Marshall (Humphrey Goodman), qui avait ensuite laissé sa place en 2017 à Ardal O'Hanlon dans la peau de l’inspecteur-chef Jack Mooney. Un jeu de chaise musicale qui se poursuivra sûrement en saison 10, puisque la série a d'ores et déjà été renouvelée.