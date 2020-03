«Vampires» : la bande-annonce de la prochaine série française Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de sa prochaine série originale française, «Vampires» à découvrir le 20 mars.

Créée par Benjamin Dupas («Dix pour cent», «Vernon Subutex») et Isaure Pisani-Ferry d'après le roman de Thierry Jonquet, en collaboration avec Anne Cissé, il s'agit d'une série horrifique et sanglante - genre qui plaît décidément à Netflix qui compte déjà notamment les séries «Dracula» et «V Wars» - avec au casting Oulaya Amamra, Suzanne Clément, Aliocha Schneider, Dylan Robert, Mounir Amamra, Pierre Lottin, Juliette Cardinski et Kate Moran. Les six épisodes sont réalisés par Vladimir de Fontenay («Mobile Homes») et Marie Monge («Joueurs»).

Paris 2020. Ils vivent parmi nous.





Vampires, le 20 mars. pic.twitter.com/MG5tLmLggi — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2020

Le pitch : Les Vampires existent. Ici, parmi nous. Aujourd’hui dans Paris, la famille de Martha Radescu (Suzanne Clément) vit clandestinement. Mais lorsque Doïna, 16 ans, (Oulaya Amamra) se révèle vampire d’un nouveau genre, leur équilibre fragile explose. Mi-humaine mi-vampire, Doïna apprend à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire fascinée par sa singularité.