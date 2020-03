Tout savoir sur la saison 3 de «Cosmos : Nouveaux mondes» sur National Geographic

La série documentaire «Cosmos : Nouveaux mondes» revient le 15 mars prochain, à 21h, sur National Geographic, avec 13 épisodes inédits. Une saga scientifique captivante qui explore les grandes découvertes du passé pour mieux imaginer l’avenir. Sans jamais oublier d’adresser les enjeux du présent.

Les origines

L’histoire de Cosmos a débuté en 1980 avec une première saison baptisée «A personal voyage» initiée par l’astronome et scientifique Carl Sagan, et diffusée sur la chaîne du réseau de télévision public américain, PBS. Elle reste aujourd’hui la série scientifique la plus regardée de l’histoire de la télévision, et s’est imposée comme une référence en la matière, notamment grâce à sa faculté de vulgariser des notions complexes sur les origines de l’univers, mais aussi de revenir sur les grandes découvertes et innovations qui ont permis d’en apprendre plus sur la genèse de la vie, et la place du genre humain dans ce vaste océan d’étoiles et de galaxies.

En 2014, la série a fait un retour remarqué avec une nouvelle saison intitulée «Une odyssée à travers le temps» dont l’avant-première à la télévision américaine a été assurée par le président américain de l’époque, Barack Obama. C’est l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson qui a pris la succession de Carl Sagan à la présentation, avec 13 épisodes placés sous la direction d’Ann Druyan, la veuve de ce dernier. Encore une fois, le succès a été immense, la série utilisant les dernières avancées technologiques en matière d’effets spéciaux pour mettre en images les concepts scientifiques qu’elle présente. Mais aussi l’animation pour illustrer le destin des scientifiques les plus remarquables de l’Histoire.

Dans 5 milliards d'années, notre soleil se transformera en géante rouge. L'occasion pour Triton, la plus grosse lune de Neptune, de devenir habitable par l'homme.





Découvrez la nouvelle saison inédite de Cosmos à partir du 15 mars à 21.00 sur National Geographic, Canal 115. pic.twitter.com/i5oVYNJtL6 — National Geographic (@NatGeoFrance) March 2, 2020

De quoi parle la saison 3 ?

Cette nouvelle saison baptisée «Cosmos : Nouveaux mondes» se montre encore plus ambitieuse que la précédente. Encore une fois, les téléspectateurs vont découvrir les histoires de scientifiques dont les travaux ont profondément bouleversé la vision des êtres humains sur le monde qui les entoure. Il sera également question d’aborder les futurs possibles de l’humanité, en tentant d’imaginer comment – sur la base de raisonnement crédible et des perspectives légitimes – il sera possible à l’avenir de partir à la découverte d’autres planètes à bord de vaisseau utilisant des modes de propulsion capable de capter la lumière du soleil ou d’utiliser un laser pour atteindre des vitesses inédites.

La série documentaire ne manque pas d’interroger la responsabilité de l’être humain sur le devenir actuel de la planète, où le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité – dont elle montre l’incroyable richesse – menacent directement sa survie. Mais loin de verser de le catastrophisme primaire et de vouloir faire la morale, «Cosmos : Nouveaux mondes» cherche à délivrer un message d’espoir à propos de la capacité de l’être humain à réagir face aux défis qui se présentent devant lui.

«L’objectif principal est de montrer, à la plus large audience possible, que l’être humain possède les qualités nécessaires pour faire face aux défis du changement climatique et de la menace qui pèse sur la biodiversité. Montrer que nous nous sommes déjà retrouvés dos au mur auparavant», explique Ann Druyan dans un entretien accordé à CNEWS.

«Toutes les histoires que nous évoquons dans la saison 3 de ‘Cosmos’ sont autant de preuves qu’un avenir radieux est encore possible. Pas le futur sombre et triste dépeint dans certaines dystopies de la culture populaire, mais un qui sera à la mesure de ce que nous souhaitons pour nos enfants», poursuit-elle. Pour la productrice, «Cosmos» est un moyen de redonner de la valeur à la parole scientifique à un moment crucial de l’histoire de l’humanité.

Il nous faudrait 70.000 ans pour atteindre Proxima. Pourtant, une technologie actuellement développée serait capable de ramener la durée de ce voyage à seulement 20 ans !





Découvrez la nouvelle saison Cosmos à partir du 15 mars à 21.00 sur National Geographic, Canal 115. pic.twitter.com/yRKrA7aY2u — National Geographic (@NatGeoFrance) March 2, 2020

«‘Cosmos’ se démarque des autres documentaires scientifiques parce qu’il prend le spectateur par la main et le touche émotionnellement. Nous connaissons tous le pouvoir d’une histoire bien racontée et la série a engagé les plus grands talents du monde de la fiction pour en bénéficier», renchérit Neil deGrasse Tyson.

Les 13 épisodes ont nécessité l’utilisation de plus de 2.000 effets spéciaux, parfois longs de plusieurs minutes, permettant d’illustrer des phénomènes aussi complexes qu’une supernova, ou la surface d’une exoplanète où aucun n’être humain n’a encore jamais posé le pied. «Le pari était de montrer des choses qu’on n’a jamais vu et de leur donner véritablement corps», explique Ann Druyan. La bande originale participe grandement à l’émerveillement des images qui se forment à l’écran grâce aux compositions majestueuses d’Alan Silvestri (Ready Player One, Avengers : Endgame).

Où et quand regarder l’émission ?

«Cosmos : Nouveaux mondes» débutera sa diffusion le 15 mars prochain sur National Geographic France, à partir de 21h. Elle sera également disponible via la plateforme Disney+ dès le lancement de celle-ci le 24 mars prochain. A noter que le livre inspirée de la série documentaire et baptisée lui aussi «Cosmos : Nouveaux mondes» d’Ann Druyan sera disponible aux éditions Hachette à partir du 11 mars en librairie.