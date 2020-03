Contaminée par le coronavirus, une actrice de La Casa de Papel donne de ses nouvelles

Touchée par le coronavirus, Itziar Ituno, qui incarne le personnage de Raquel Murillo dans «La Casa de Papel», a tenu à rassurer ses fans sur les réseaux sociaux sur son état de santé.

La comédienne espagnole en a également profité pour faire de la prévention en exhortant les personnes à respecter les mesures de confinement.

«C'est donc officiel, depuis vendredi après-midi, j'ai des symptômes (fièvre et toux sèche) et a nous avons reçu aujourd'hui la confirmation du test épidémiologique. C'est le coronavirus. Mon cas est léger et je vais bien, mais le virus est très très contagieux et super dangereux pour les personnes plus faibles», écrit-elle, précisant avoir été placée en quarantaine pour 15 jours.

«Ne prenez pas cela à la légère. Il y a de nombreuses vies en jeu (…) Restez à la maison et protégez les autres. Il faut être responsable pour le bien commun. C’est une période de solitude mais aussi de générosité», ajoute-t-elle.