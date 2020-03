Coronavirus : les chaînes de télévision bouleversent leur programmes

En raison de l’épidémie de coronavirus et des mesures de confinement, les chaînes de télévision sont contraintes de revoir leur mode de fonctionnement et de bouleverser leurs grilles de programmes.

Sur TF1 Harry Roselmack animera chaque jour à 19h05 «Sept à huit - la quotidienne», une déclinaison de son magazine habituellement diffusé le dimanche. En conséquence, la série «Demain nous appartient» - dont le tournage est en pause forcée depuis le début de semaine - est déprogrammée.

La rencontre amicale de foot entre la France et l’Ukraine qui devait être retransmise le 27 mars est quant à elle remplacée par la diffusion, avec une semaine d'avance, de l’épisode 5 de «Koh-Lanta, l’île des héros». En ce qui concerne les séries «Les bracelets rouges» et «Profilage», TF1 a décidé de jouer la montre, et ne diffuse plus qu'un inédit par semaine, le deuxième épisode proposé à la suite étant désormais une rediffusion. Une manière d'économiser, puisque les tournages des séries sont actuellement à l'arrêt.

Sur France 2, les tournages et la diffusion d'«Un si grand soleil» sont suspendus. L'émission présentée par Faustine Bollaert «Ça commence aujourd’hui», à 13h50, est déprogrammée. «Les émissions avaient été enregistrées avant le virus donc il y a évidemment beaucoup de proximité, je prends beaucoup dans mes bras évidemment, j’embrasse beaucoup... Ce n’est pas forcément le bon exemple à envoyer aux Français en ce moment et puis, le public, la proximité, tout ça brouille peut-être un peu les messages mais on va se retrouver très vite, a fait savoir l'animatrice. On vous prépare de très belles émissions inédites pour notre retour qu’on attend avec impatience».

Toujour sur France 2, «Je t’aime etc.», habituellement présenté par Daphné Bürki à 15h10, sera à partir de la semaine prochaine remplacé par un film, à commencer par «Jean de Florette» de Claude Berri, suivi le lendemain par «Manon des Sources». L'émission anniversaire de «Surprise sur prise», prévue le lundi 21 mars, est remplacée par «Le Grand Show de l’humour, les grands moments». Changement de programme annoncé aussi le mardi 24 à 21h. En lieu et place du Grand Echiquier, France 2 proposera «Ensemble avec nos soignants», une soirée spéciale, en direct, destinée à soutenir les hôpitaux et l'ensemble des personnels soignants, mobilisés 24 heures sur 24. Elle sera présentée par Faustine Bollaert, Daphné Burki et Samuel Etienne.

Sur France 3, «Plus belle la vie» est décalé d'une vingtaine de minutes, en cause, l'arrêt faute de compétitions sportives de «Tout le sport». Le feuilleton reste à l’antenne jusqu’à la diffusion du prochain « prime », en principe le mardi 24 mars.

De quoi aider les parents, à partir de lundi, France 4 proposera des cours à destination des 12 millions de petits Français privés d’école. Un dispositif organisé dans le cadre de «Nation apprenante». Dans la même volonté éducative, France 4 proposera ce mardi 24 mars, à 21h05 «Entrée en matière», une nouvelle case de documentaires historiques à destination des collégiens et lycéens, à la place du documentaire «Apocalypse: la guerre des mondes 1945-1991» initialement prévu. Autre case désormais réservée à des documentaires «pour apprendre à la maison», celles de France 5 chaque jour à 11h30, 15 heures et 20 heures.

Sur C8, Cyril Hanouna présente, depuis le 17 mars, «Touche pas à mon poste!» depuis chez lui, tandis que «La Grande Darka» et «De quoi j’me mêle!» seront remplacées par «Le Grand Bêtisier» et «Le Grand Bêtisier des enfants».

M6 déprogramme quant à elle les prochains numéros inédits de «Patron incognito» et proposera le lundi 23 mars le film «Le Gendarme de Saint-Tropez » suivi du «Gendarme et les extraterrestres»; et le lundi 30 mars, «Le gendarme se marie» suivi du «Gendarme à New York».

Pour NRJ12 qui ne peut plus diffuser la saison 12 des «Anges», elle rediffusera à la place chaque jour quatre épisodes la saison 5.

A noter qu'en raison du report de la date de lancement de Disney+ en France au mardi 7 avril prochain, le groupe Canal+ reporte également son dispositif exceptionnel de diffusion du premier épisode de «The Mandalorian» - la première série télévisée «Star Wars» tournée en prises de vues réelles pour Disney+ – au mardi 7 avril.