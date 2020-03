Confinement : Courteney Cox regarde l'intégrale de la série «Friends»

Courteney Cox, alias Monica Geller dans «Friends», profite du confinement pour revoir tous les épisodes de la série culte.

«J’ai décidé pendant cette période - les gens aiment tellement la série - de regarder 'Friends', mais en mode binge watching ! Je viens de commencer la saison 1. C'est vraiment bien !» s’est-elle amusée à dire au micro du présentateur Jimmy Kimmel qui - confinement oblige - poursuit son célèbre show par webcams interposées.

L’occasion pour l'actrice, qui affirme avec humour avoir tout oublié ou presque, de redécouvrir la série. «Je ne me souviens même pas d'avoir participé à ce show !», a-t-elle malicieusement déclaré. «J'ai une si mauvaise mémoire... Je me souviens d'avoir aimé tout le monde là-bas et de m'être amusée, et je me souviens de certains moments de ma vie où j'étais là-bas. Mais je ne me souviens pas des épisodes de 'Friends'. Je me planterai si je devais passer un test sur le série. Mais promis, d'ici la fin de cette quarantaine, j'en saurai beaucoup plus !».