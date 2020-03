Un crossover entre Marvel et DC Comics pour sauver les super-héros ?

Même les super-héros semblent démunis face au coronavirus. Anticipant une crise sans précédent du secteur de l'édition et de la bande dessinée, les auteurs de comics américains ont lancé l'idée d'une collaboration entre auteurs - et héros - des deux grands pourvoyeurs de vengeurs masqués, Marvel et DC Comics.

Il faut dire que depuis l'apparition du virus, qui s'est désormais propagé sur la planète entière et touche en ce moment les Etats-Unis (rappelons que la nation américaine est depuis ce vendredi 27 mars le pays le plus atteint par l'épidémie), de nombreux secteurs essentiels à la vie du monde de la BD et des comics s'attendent à traverser des jours difficiles économiquement. Les fameux Comic shop où sont vendus ces ouvrages, et de manière plus générale l'ensemble du réseau de distribution et de libraires ferment petit-à-petit, autant à cause des mesures de confinement qui ne devraient pas tarder à se durcir, que de l'approvisionnement.

En effet, si les deux mastodontes DC Comics et Marvel peuvent encore assurer la bonne diffusion de leurs sorties déjà prévues, il n'en est pas de même pour tous les autres éditeurs indépendants. C'est pour tenter de relancer la machine - une fois que la crise sera passée, puisqu'il n'y a aucune chance, pour cause de délais et par manque de potentiels acheteurs, que cela arrive pendant le confinement américain - que l'auteure Gail Simone a lancé sur Twitter le Hashtag #PleaseMarvelDC.

#PleaseMarvelDC





You could have





Vision/Mr. Miracle by @TomKingTK



Thor/Wonder Woman by @Doncates



Superman/Spider-man by @BRIANMBENDIS





What other crossovers would you like to see, and by which creative teams? — GAIL SIMONE (@GailSimone) March 24, 2020

«Quels autres crossovers aimeriez-vous voir, et par quelles équipes créatives ?» lance ainsi à sa communauté celle qui s'est occupé, entre autres, de Batgirl, Atom, et Infinite Crisis.

Un appel rapidement relayé avec beaucoup de passion et d'envie par d'autres scénaristes et dessinateurs ( même si les libraires et éditeurs doutent de l'efficacité réelle d'une telle démarche ), qui n'ont pas manqué de faire part des duels de héros qu'ils aimeraient le plus déssiner, scénariser, ou tout simplement lire.

Scott Snyder, double prix Eisner de la BD et scénariste culte ayant travaillé pour les deux grandes maisons (Batman, Iron Man,...), a rapidement répliqué qu'il aimerait écrire un «Batman contre tout le monde».

If we do a DC/Marvel crossover I'd like to write Batman vs. everyone. #PleaseMarvelDC pic.twitter.com/vR8QUP9wz9 — Scott Snyder (@Ssnyder1835) March 25, 2020

L'australien Tom Taylor (Star Wars, Wolverine, Spider-Man,...) lui a emboité le pas, imaginant de son côté que « Si les étoiles s'alignaient et que je pouvais écrire un croisement DC/Marvel, j'écrirais probablement Harley Quinn et Deadpool en descendant Darkseid et Thanos».

Okay. If the stars aligned and I could write a DC/Marvel crossover, I’d probably write Harley Quinn and Deadpool taking down Darkseid and Thanos.#PleaseMarvelDC — Tom Taylor (@TomTaylorMade) March 25, 2020

James Tynion IV (auteur spécialisé dans les scénarios Batman), de son côté, rêve même d'un mix entre les deux univers, mais réuni en un seul personnage : «regardez! Je veux juste écrire les griffes sombres.

Look. I just want to write Dark Claw https://t.co/mbDwRNSnCR pic.twitter.com/pnVyhosTW6 — James Tynion IV (@JamesTheFourth) March 27, 2020

On ne peut, comme tous les fans, que souhaiter qu'un tel projet aboutisse, les crossovers entre super-héros étant parfois à l'origine des meilleures histoires.