Coronavirus : la star de «Game of Thrones» Emilia Clarke encourage les donateurs en mettant en jeu un dîner avec elle

Pour apporter son aide dans la lutte contre le coronavirus, l'actrice star de «Game Of Thrones», Emilia Clarke, a interpellé ses 27,4 millions d'abonnés sur Instagram afin de récolter l'équivalent de 280.000 euros pour l'association SameYou, qui vient habituellement en aide aux personnes victimes d'accidents cérébraux.

«En raison de l’urgence du coronavirus et de son effrayante et constante évolution, je vous invite à m’aider à récolter 250.000 livres en faisant un don à l’association SameYou», a demandé l'actrice qui a elle-même été par deux fois victime d’un AVC.

«Nous sommes en train de créer une clinique de réadaptation virtuelle pour que les victimes de lésions cérébrales aient un endroit où aller et où se sentir en sécurité, et où elles ne se sentiraient pas seules et isolées, ce qui, à mon avis, est une bonne chose», explique celle qui entend libérer ainsi temporairement le plus de lits possible à l'hôpital pour les patients souffrant du coronavirus.

Pour encourager un maximum les dons, Emilia Clarke propose de «dîner avec elle virtuellement». En effet parmi les donateurs, douze seront tirés au sort et auront la chance de partager un repas avec la star par webcams interposées.

«Nous allons cuisiner, puis manger ensemble. Nous pourrons parler de plein de choses comme l’isolement, la peur, ou encore de vidéos marrantes. De plus, je ne sais pas vraiment cuisiner… donc ça va être drôle !» annonce-t-elle.

Pour donner et participer au tirage au sort c’est par ici.