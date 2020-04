Disney+ : Les 5 programmes à streamer en premier

Après un lancement repoussé à la demande du gouvernement français afin de ne pas saturer la bande passante en période de télétravail massif, la plate-forme de streaming Disney+ arrive enfin en France ce 7 avril. Et voici les 5 programmes à streamer en premier.

Séries, documentaires, dessins animés, etc. les abonnés vont découvrir un catalogue vertigineux où ils n’auront que l’embarras du choix. La liste proposée ici ne contient pas certaines évidences, comme les films Star Wars ou Avengers, qui seront bien évidemment incontournables sur la plate-forme. L’idée est d’illustrer la diversité des contenus qui s’y trouvent, et certaines nouveautés à découvrir absolument.

A noter que les tweets officiels annonçant l'arrivée des programmes ayant été envoyés avant le coup d'arrêt mondial dû au coronavirus, les dates y figurant sont obsolètes. C'est bien désormais le 7 avril que la plate-forme américaine débarquera dans l'Hexagone (et non le 24 mars, date à laquelle elle devait être lancée en France).

La série - The Mandalorian

Bah oui, forcément ! C’est LA série sur laquelle il faut se jeter dans la seconde où l’abonnement est actif. Dans The Mandalorian, Pedro Pascal incarne un chasseur de primes qui va se voir confier une mission de la plus haute importance, à savoir récupérer un colis dont il ignore le contenu, mais qui, selon toutes vraisemblances, revêt une importance capitale. Quand il en découvre la véritable nature, il sait que le reste de sa vie en sera durablement impacté. La saison 1 se décline en 8 épisodes.

Le documentaire - Free Solo

Un homme face à la nature, à la vie, et à la mort. Oscar du meilleur documentaire en 2019, Free Solo suit l’ascension, en solo intégral, de la formation rocheuse El Capitan – haute de plus de 900 mètres – dans le parc de Yosemite, en Californie, par le grimpeur Alex Honnold. Le réalisateur Jimmy Chin suit ses préparatifs, tout en présentant le parcours d’Alex et les origines de sa passion pour l’escalade. Le récit hallucinant d’un exploit quasiment surhumain.

La série documentaire - Le monde selon Jeff Goldblum

A 67 ans, Jeff Goldblum n’a rien perdu, ni de sa malice, ni de sa curiosité. Dans Le monde selon Jeff Goldblum, l’acteur de La Mouche et Jurrasic Park se trimballe à travers les États-Unis pour explorer des objets du quotidien dont on ne connaît, finalement, pas toute l’histoire. Les glaces, les jeux vidéo, les baskets, le barbecue, etc… sont autant de sujets qui seront abordés dans cette série documentaire en 12 épisodes. Cerise sur le gâteau, la bande sonore, teintée de jazz (une des passions du comédien), qui accompagne les images est tout simplement géniale. Apprendre en toute décontraction, c’est définitivement possible avec Jeff Goldblum.

La série animée - Les Simpson

L’intégralité des Simpson se trouve dans le catalogue de Disney+. Les abonnés peuvent ainsi regarder n’importe quel épisode de la famille la plus attachantes, et drôles, du petit écran quand ils le souhaitent. Une bonne façon de s’offrir un moment de détente et de rire en période confinement.

On vous partage certains de nos moments préférés des Simpson en Europe. Quel est le vôtre ? (Au fait, vous pourrez retrouver 30 saisons dès le 7 avril sur #DisneyPlus.) pic.twitter.com/uKIYJANj3D — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) April 1, 2020

Le film - La Belle et le Clochard

Lors de son lancement aux États-Unis, le 12 novembre dernier, Disney+ comptait dans son offre ce remake en prise de vue réelle d’un de ses plus grands classiques, La Belle et le Clochard (qui date de 1955). Un film spécialement réalisé pour la plate-forme de streaming. Les abonnés y retrouvent Lady, une petite cavalier King Charles femelle, qui mène une existence paisible auprès d’un couple installé dans un quartier huppé. Un jour, elle croise la route de Clochard, un chien vivant dans la rue. Alors que ses maîtres s’apprêtent à avoir un enfant, Lady comprend que son existence va être bouleversée par cet événement.