Netflix commande une nouvelle série de zombies sud-coréenne

Suite au succès de «Kingdom», Netflix continue de parier sur les zombies venus de Corée du Sud avec la commande d’une nouvelle série horrifique intitulée «All of us are dead».

Adaptation du webcomic Now at our school, l’histoire suivra un groupe de lycéens pris au piège dans leur établissement où un virus semble se propager parmi les élèves de manière incontrôlée, précise le site américain Deadline.

L’action de cette nouvelle série se déroulera de nos jours, contrairement à Kingdom qui plante son décor dans un contexte historique permettant de mettre en valeur le patrimoine de la Corée. Cette dernière s’est imposée comme une des séries les plus populaires de la plate-forme de streaming. La saison 2 de Kingdom est disponible depuis le mois dernier.