«The Bear» : date de sortie, casting, intrigue... Tout savoir sur la saison 3

La série télévisée à succès «The Bear», à voir en France sur Disney+, arrivera prochainement avec une troisième saison. Voici ce que nous en savons.

Encensée par la critique, la série FX «The Bear» reviendra ce 27 juin sur Hulu aux Etats-Unis, et très probablement peu de temps après sur Disney+ en France, avec une troisième saison très attendue.

«Si la première saison de 'The Bear : sur place ou à emporter' avait séduit le public, la deuxième a surpassé les attentes et la série est devenue un véritable phénomène culturel», avait souligné Nick Grad, directeur général de FX Entertainment à l'annonce de cette saison 3.

«Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Christopher Storer («Ramy»), Joanna Calo («BoJack Horseman»), Josh Senior et au reste de l’équipe artistique, ainsi qu’au casting trois étoiles emmené par Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach. Le fruit de leurs efforts est tout simplement remarquable et, tout comme nos partenaires, Hulu et Disney+, et les nombreux fans de la série, nous attendons la prochaine saison avec impatience !», avait-il ajouté. L'heure a enfin sonné.

Ce 24 mai 2024, FX a publié une bande-annonce montrant des tensions dans la cuisine. Alors que les employés de The Bear cèdent sous la pression, plusieurs d’entre eux se retrouvent en désaccord.

Une serie trois étoiles bouillonnante

Constamment sous pression comme une cocotte-minute, avec ses esprits névrosés qui s’échauffent comme des casseroles sur le feu, «The Bear» n’est pas près d’arrêter de nous mettre à la fois au court-bouillon, et l’eau à la bouche.

Forte de sa mise en scène et du jeu intense livré par chacun de ses acteurs, ce véritable bijou a d'ailleurs déjà récolté de nombreuses récompenses et nominations. Elle notamment repartie avec pas moins de 10 Emmy Awards en 2023 (sur 13 nominations).

La deuxième saison avait atteint des sommets de perfection avec le bouleversant épisode de Noël «Fishes» sous très haute tension, et les performances exceptionnelles de Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson et Bob Odenkirk. De quoi le mettre au panthéon des meilleurs épisodes de l'Histoire des séries. Mélange de cuisine et de drame familial, la recette «The Bear» est une parfaite réussite. Rarement série aura su retranscrire aussi subtilement le mal de vivre engendré par les traumas familiaux.

Petit retour en arrière

Attention spoilers ! Lancée en 2022, la saison 1 de «The Bear» suivait Carmy Berzatto, un jeune chef d’un restaurant étoilé contraint de reprendre la sandwicherie (miteuse) de son frère après le suicide de ce dernier.

Dans la deuxième saison, après la fermeture de la sandwicherie, on suit le chef et son équipe se démenant corps et âme pour ouvrir en quelques semaines seulement un restaurant aux prestations haut de gamme, «The Bear».Une entreprise risquée dans un contexte post-Covid morose, et ultra-stressante tant les enjeux financiers sont importants.

Entre les complexes demandes d’autorisations administratives et les travaux à n’en plus finir, les délais s’avèrent très serrés… En attendant, les employés sont envoyés à droite et à gauche pour parfaire leurs savoirs et titiller leurs inspirations afin de concocter un menu original, l’occasion pour les téléspectateurs d’en apprendre un peu sur chacun de ces très attachants personnages.

A la toute fin de la saison 2, le restaurant finit par ouvrir ses portes pour une soirée inaugurale réservée aux amis et à la famille, mais tout ne se passe pas comme prévu... Il manque des fourchettes et Carmy (Jeremy Allen White) se retrouve accidentellement enfermé dans la chambre froide pendant la majeure partie de la soirée. L’occasion pour lui d’une petite introspection dont la conclusion va mettre à mal son histoire d’amour naissante avec Claire (Molly Gordon)... Comme à son habitude, avec un professionnalisme et une dextérité qui forcent le respect, c’est la sous-chef Sydney (Ayo Edebiri), qui a été contrainte de tenir la barre du navire. Si le dîner a évité le naufrage malgré un problème de plomberie, la mère de Carmy (Jamie Lee Curtis), qui était attendue parmi les invités (mais pas vraiment espérée tant ses réactions sont redoutées), a finalement préféré ne pas pousser la porte et rentrer chez elle… En fin d’épisode, l’on devine que celle du pâtissier Marcus, que l'on savait souffrante, a quant à elle peut-être succombé à sa maladie.

De nombreuses histoires à explorer

Une romance se prépare-t-elle entre Marcus et Sydney ? Ritchie va-t-il poursuivre sa mue en garçon assagi et attentionné ?.. Cela fait partie des nombreuses questions laissées en suspens qui devront trouver réponse en saison 3. Une chose est quasi certaine, les nouveaux épisodes creuseront les traumatismes qui hantent Carmy (Jeremy Allen White, décidemment habitué aux familles dysfonctionnelle puisque c’est dans «Shameless» qu’on l’avait découvert), et l'impact que cela a sur ses relations avec sa petite amie, son cousin Richie (avec qui il s’est une nouvelle fois violemment disputé) ou encore sa (très toxique) mère.

Du côté du casting, on sait d’ores et déjà que Jeremy Allen White (actuellement dans «The Iron Claws»), Ayo Edibiri (vue depuis dans «Bottoms») et Ebon Moss-Bachrach (qui joue Richie, le cousin impétueux assagi) feront leur retour. Pour le reste, tout dépendra évidemment du scénario… Jon Bernthal est susceptible de rejouer le rôle du défunt frère de Carmy et Natalie, Michael, à la faveur de nouveaux flashbacks. Espérons aussi que Jamie Lee Curtis (impériale) revienne pour jouer le rôle de la mère de Carmy. Tout comme Molly Gordon (qui devrait revenir si Carmy tente de recoller les morceaux avec sa petite amie, Claire...).

Qui seront les guests ? Encore trop tôt pour le dire, mais la série nous a habitué au haut du panier avec notamment, en saison 2, la présence d'Olivia Colman, la «Queen» en personne, pour magnifier la beauté qui réside dans les choses les plus simples, tels que l’épluchage de champignons… Une séquence parmi d'autres qui prouve que «The Bear» excelle dans l'art de sublimer les petits riens, et plus particulièrement ceux destinés à entrer dans nos estomacs, programme culinaire oblige.

Who wants another round? FX’s The Bear is returning for a third season. Only on @Hulu. #TheBearFX pic.twitter.com/0CY2TxWtUs — The Bear (@TheBearFX) November 6, 2023

La saison 3 de «The Bear» arrive le 27 juin sur Hulu. Une saison 4 est déjà commandée.