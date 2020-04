Le réalisateur de «The Last Dance» parle de la série documentaire sur Michael Jordan et les Bulls

Dans un entretien accordé au site américain Sports Illustrated, le réalisateur Jason Hehir dévoile quelques secrets de fabrication de la série documentaire «The Last Dance» dont la diffusion débutera le 20 avril sur Netflix.

Pour ceux qui n’auraient pas encore consulter le planning de diffusion des dix épisodes, voici les dates à retenir.

Comme on sait que tu as hâte de voir le documentaire sur Michael Jordan (The Last Dance), on te partage les dates de diffusion des épisodes :





Épisodes 1 et 2 : 20 avril



Épisodes 3 et 4 : 27 avril



Épisodes 5 et 6 : 4 mai



Épisodes 7 et 8 : 11 mai



La série documentaire «The Last Dance» débarque sur le petit écran avec plusieurs semaines d’avance en raison de l’insistance des fans, impatients de découvrir ce récit sur la dernière saison de Michael Jordan aux Bulls de Chicago lors de la saison 1997/1998 qui se terminera par un sixième titre – sur une période de 8 ans – ponctué par un tir iconique. Les téléspectateurs vont également découvrir les coulisses de cette saison, à travers de nombreux témoignages – dont celui de Michael Jordan lui-même – et d'images d’archives parfois inédites, mais aussi se voir injecter une piqûre de rappel sur l’ensemble de la carrière de celui qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.

Avancer la date de diffusion de cette série documentaire événement, qui vient combler le vide sportif créé par l’épidémie de coronavirus, n’a toutefois pas été chose facile. «Quand les gens vont découvrir le premier épisode, nous n’aurons pas encore terminé d’éditer les derniers de la série», explique Jason Hehir à Sports Illustrated. «Nous allons travailler sans cesse jusqu’à ce que la dernière salve d’épisodes soit diffusée», poursuit-il.

Un travail d’autant plus compliqué que les mesures de confinement ne leur facilite pas la tâche. «Il y a une multitude de microdécisions qui sont habituellement prise tout au long d’une journée en présence de partenaires de confiance. Quand le contact n’est plus possible, et que vous essayez de faire cela via FaceTime, Zoom, ou par email, tout est plus difficile. On se sent isolé sur le plan créatif. Cela est plus exigeant, mais nous avons la chance d’avoir une équipe extraordinaire. Ils étaient taillés pour faire face à cela», dit-il.

Le réalisateur précise travailler sur ce projet depuis plus de deux ans, et avoir réalisé pas moins de 106 interviews pour alimenter la série documentaire qui, selon lui, sera riche en révélations. Même pour les fans les plus assidus. «Il y a des choses que j’ai découvert pendant que je réalisais la série. C’est vraiment plaisant de travailler sur un tel projet, de s’être documenté pendant deux ans, et d’arriver à un entretien où on apprend des choses qu’on ignorait totalement malgré cela. C’est un indicateur assez solide que la plupart des gens n’auront jamais eu l’information», précise Jason Hehir.

Présent au Boston Garden, en compagnie de son père, lors du premier tour des playoffs en 1986, quand Michael Jordan plantait 63 points dans le museau des Boston Celtics à seulement 23 ans, …

… Jason Hehir avoue avoir été particulièrement nerveux à l’idée de s’entretenir avec Michael Jordan. «Nous l’avons interviewé à trois reprises, et la première fois, je ne savais pas à quoi m’attendre. Vous êtes assis en face d’une icône vivante. C’était un joueur qui était sur les posters de ma chambre. Il y avait une quantité de questions que je rêvais de lui poser en tant que fan de basket, et me voilà assis en face de cette personne avec la permission de lui poser toutes ces questions», reconnaît-il.

«J’ai appelé mes frères après l’avoir rencontré la première fois, c’était comme voir le père noël en vrai. Ce serait presque difficile de croire que cette personne existe vraiment. Mais ce sentiment s’est rapidement dissipé dès que nous avons commencé à parler, parce que Michael Jordan vous met immédiatement à l’aise», continue Jason Hehir.